La surrealista rueda de prensa del representante más excéntrico

Fue pizzero y ahora es uno de los agentes más importantes en el fútbol. Mino Raiola logró el pasado verano el traspaso más caro en la historia: 110 millones del Manchester United a la Juventus de Turín por Paul Pogba. Según reveló Football Leaks, el agente se llevó la friolera de 48 millones de euros en comisiones. Este verano vuelve a contar con la pieza más deseada del mercado, el portero Donnarumma.

La salida del joven guardameta italiano del Milán está siendo polémica desde el primer momento en el que se confirmó que Donnarumma no renovaría el contrato que finaliza en junio del próximo año. Durante el partido de Italia sub 21, en el Europeo que se está disputando en Polonia, el portero recibió la lluvia de billetes falsos por parte de enfadados aficionados del Milán.

Ante esta situación y el posible año del portero, castigado en la grada de San Siro, su agente, Mino Raiola convocó una rueda de prensa para dar su versión sobre lo acontecido en los últimos días y el por qué de su no renovación. Fue, cómo es él, una rueda de prensa atípica. En su casa, en Mónaco, y ante sólo cuatro periodistas.

"Nació para jugar en el Madrid"

"Decidimos no renovar porque había una situación demasiado hostil y violenta que se había creado y no se podía salir de allí. Le amenazaron y también a su familia: amenazas de no jugar, pancartas que el club nunca hizo sacar y una actitud pasiva hacia el chico. Nunca fue una cuestión económica. Creo que un jugador top no se gestiona así. Ya le había dicho al club que nunca hubiera dejado ir al chico como agente libre, pero no lo entendieron. Igual fallé yo, no fui capaz de convencerlos. Todo se gestionó muy mal", explicó Raiola que llegó a hablar de mobbing por parte del Milán.

"El Milán tiene derecho a buscar siete porteros más, no es nuestro problema. ¿Año entero sin jugar? Es un riesgo importante, pero si le juzgan por sus calidades seguro que no se queda sin jugar. Para mí, si amenazas a un jugador con dejarlo un año en las gradas esto se llama mobbing", afirmó.

A Raiola le preguntaron por las posibles ofertas de otros clubes. "Están buscándole desde que tenía 14 años, así que si quería marcharse podía hacerlo antes. No tenemos acuerdo con ningún equipo. El problema no es económico, es una cuestión de forma: no podíamos aceptar algunas amenazas, algunas tensiones, el estrés psicológico, la pasividad del club... ¿Si Donnarumma está listo para el Madrid? Nació listo", dijo.

"Lo que pagará el Madrid, irá a los bolsillos de Raiola"

Marco Fassone, consejero delegado del Milan, aclaró que el club no pretende dejar al jugador en la grada durante una temporada. "Para nada. Es más: el club cree que el jugador es intrasferible, así que jugará en el Milán durante la próxima temporada. Decidirá Montella semana tras semana, para mí puede jugar también todos los partidos", aseguró. Además criticó con dureza al representante. "Marchándose así hizo un daño de 100 millones al Milán. Bastaba con decirnos que no quería quedarse y hubiera renovado con una cláusula de rescisión razonable. Y si el club más importante del mundo hubiera venido a por él, incluso este mismo verano, habría tenido que pagar esa cifra. Ahora, lo que no me pagará a mí el Madrid, irá a los bolsillos de su agente", criticó.

Como ya contamos en Libertad Digital y esRadio, el Real Madrid pretende contratar a Dunnarumma pero no este verano. La intención del club blanco es fichar al portero, gratis, y el próximo verano.