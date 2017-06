Riquelme responde a Tévez y "cambia de canal" al ver a Maradona

Riquelme, Tévez y Maradona, tres ídolos argentinos y leyendas de uno de los equipos más laureados del mundo: Boca Juniors. Los dos últimos llevan tiempo sin tenerle demasiado cariño al primero y en los últimos días ambos han criticado de forma contundente al exjugador de Villarreal y Barcelona.

El que abrió el fuego contra Riquelme fue Tévez

Maradona siguió el testigo de Tévez

Y por último ha llegado la hora de Riquelme, que sólo valoró como un "buen chico a Tévez" aunque fue más duro con Maradona: "No escuché nada, no me interesa lo que diga, cuando habla cambio de canal. Mis amigos saben que no me pueden contar nada, así que no me interesa nada".