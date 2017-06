Florentino Pérez, invitado de lujo en El Primer Palo. El presidente del Real Madrid está contestando a las preguntas que Juanma Rodríguez le hace en el programa deportivo nocturno de esRadio.

El futuro de la plantilla y Cristiano Ronaldo, son dos de los temas a los que se está refiriendo el máximo mandatario del club blanco.

Sobre el portugués, Florentino asegura: "Lo único que sabemos es que parece ser que a un compañero de selección le ha dicho que está enfadado. Se publica en una entrevista portuguesa (el periódico A Bola)... yo no he hablado con Cristiano, no le doy la importancia que se le da, y lo único que haremos es que cuando acabe la Copa Confederaciones hablaremos con él. Está enfadado seguro. Es una persona totalmente íntegra, cumplidora con sus obligaciones, cuando alguien ha querido hacerle daño con el tema fiscal".

"No he hablado con él. Estamos encantados de que esté en el Madrid. Dicho esto…. Cristiano va a seguir en el Madrid", afirma.