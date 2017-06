Cristiano Ronaldo está de vacaciones. Ha conocido a sus dos nuevos hijos y en eso, en su familia, ha dedicado las pocas horas que disfruta desde que Portugal cayera ante Chile y la Federación de su país le liberara. El delantero, según fuentes consultadas por Libertad Digital del club blanco, no se ha puesto en contacto con el Real Madrid todavía. El club no tiene ninguna prisa y no tienen intención de llamarle en las próximas horas. Le están dejando su espacio.

Pese a ello, desde las oficinas del Real Madrid, están convencidos de que Ronaldo va a continuar en el club. Las últimas informaciones que tienen, aunque sean indirectas, les tranquilizan. Sí el día que saltó la noticia de su enfado e intención de abandonar España, algún miembro del Real Madrid tenía cierto temor a que se produjera, ahora no es así.

Pese a todo, se espera que haya una reunión entre Florentino Pérez y Cristiano Ronaldo la próxima semana. Tras dicho encuentro, se sabrá con detalles qué pasó, por qué pasó y cual es el desenlace.