La 'Súper 21' busca el trono europeo y todo el mundo quiere a sus estrellas

"Toca disfrutarlo al máximo, creo que todo el colectivo ha sido increíble para responder a lo que nos han exigido. Dentro del campo flipamos con cosas que hacen compañeros. Somos un equipo, todos nos ayudamos. Estamos felices en el vestuario, pocas veces te puedes meter en una final". Estas fueron las palabras de Marcos Llorente tras las semifinales y el jugador del Real Madrid definió a la perfección lo que es la selección Sub-21.

Hoy a las 20:45 horas, España se mide a Alemania en la gran final del Europeo de Polonia y para vencer a los germanos, la selección de Celades contará presumiblemente con su once de gala. Once hombres que en mayor o menor medida son el objeto de deseo de los grandes de Europa. Sólo hay que coger la posible alineación titular de esta denominada "Súper Sub-21" para darse cuento del futuro prometedor que tiene España.

Defensa deseada

Están jugando con la Sub21, pero podrían hacerlo perfectamente con la selección absoluta. Escoltando a Arrizabalaga están Bellerín, Jesús Vallejo, Meré y Johny. Los dos últimos han brillado en Sporting de Gijón y Celta siendo baluartes en sus respectivos equipos mientras que por los dos primeros velan los vientos Barcelona y Real Madrid.

En el caso de Vallejo, el club blanco ya tiene en su poder a uno de los centrales con más futuro del mundo. Zidane cuenta con él y después de estar cedido en Alemania volverá a España para hacer la pretemporada con el Real Madrid. Por el lado de Bellerín, el interés del Barcelona por robar al lateral del Arsenal es de sobra conocido. Ambos podrían verse las caras en el Clásico del fútbol español.

Centro del campo de brega y calidad

Saúl, Ceballos y Marcos Llorente.La medular de España es una delicia en todos los aspectos del juego. Ceballos es el que más fantasía pone con su visión de juego y con calidad mientras que Marcos Llorente sostiene todo el centro del campo con su capacidad para perseguir y atrapar cualquier balón. Saúl pone la guinda con llegada, gol, jerarquía, potencia y músculo. Lo tiene todo.

Saúl ya ha confirmado que se queda en el Atlético de Madrid, Ceballos está a la espera de que el Real Madrid pague su cláusula de 15 millones que le puso el Betis y Llorente ya espera su momento para regresar al Bernabéu y pelear el puesto con Casemiro.

Asensio lidera el ataque

Tres puñales tiene Celades en su once de gala para aportar goles y desequilibrio en la parte final del campo contrario. Marco Asensio, perla del Real Madrid, está deslumbrando al mundo desde su llegada a la capital de España y ahora lo hace en Polonia. En el caso de Sandro, el Atlético le quiso sacar de Málaga, pero parece que su verticalidad viajará a Liverpool para jugar en el Everton. Deulofeu cierra el tridente buscando equipo e incluso diciendo no al Barcelona para jugar más minutos en otro club. Celades tiene dinamita.

Banquillo de lujo

El once del España es espectacular, pero su banquillo podría ser de la partida en cualquier equipo del campeonato. Hay tanta calidad que hombres como Iñaki Williams, Gayá, Odriozola, Carlos Soler, Borja Mayoral, Denis o Merino tienen que esperar en el banquillo. Grandes jugadores no tienen hueco porque los once titulares son ya estrellas europeas y eso dice mucho del presente de la Sub-21 y del futuro de la Absoluta.