¿Permitirán al presidente de la UEFA implantar un límite salarial?

Aleksander Ceferin lo tiene claro. La brecha entre los gigantes y el resto de clubes en Europa se está agrandado a pasos agigantados. En la Champions, la fase de grupos cada vez tiene menos interés por las enormes diferencias de talento entre los equipos. Aleksander tiene un sueño: igualar, en la medida de lo posible, la competición. Para ello, Ceferin quiere implantar un límite salarial.

"Los clubes más ricos solo se están enriqueciendo y la brecha entre ellos y el resto se está agrandando. Estudiaremos seriamente la posibilidad de limitar los presupuestos de los clubes para los salarios de los jugadores", dijo a la revista Mladina.

"Muchos clubes grandes compran futbolistas que no necesitan y que terminan jugando en ninguna parte. La introducción de un límite salarial obligaría a los clubes a ser más racionales. Será una gran batalla y ganarla representaría, en mi opinión, un cambio histórico", añadió.

Habrá que ver si el sueño de Ceferin termina por convertirse en realidad. Deberá pelear contra los gigantes-

Por otro lado, el máximo mandatario de la UEFA, reiteró que el VAR no está en los planes inmediatos: "No rechazamos la tecnología, pero la UEFA no tiene planes aún para introducirla. No debemos romper el ritmo del juego dejando que la acción quede parada durante un rato cada 10 minutos".