Borja Valero tiene las horas contadas en la Fiorentina. Así se desprende de un audio que se ha filtrado de una conversación del futbolista español con un aficionado a través de Whatsapp. En este sonido, el jugador madrileño, de 32 años, asegura que el club viola, donde ha jugado las últimas cinco temporadas, le está haciendo la vida imposible y está forzando su salida.

"No es fijo al cien por cien, pero finalmente me iré porque me han tocado los cojones. Me han hecho llorar y no he dormido en las últimas semanas", le dice Valero al aficionado.

"Me gustaría hablar públicamente, pero tengo contrato con la Fiorentina y no puedo hacerlo. El día que pueda daré una rueda de prensa para explicar a los aficionados lo que ha sucedido", reconoce también el futbolista.