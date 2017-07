¿Cómo está la situación de Morata?

La marcha de Álvaro Morata del Real Madrid se antoja inevitable. Pero no a cualquier precio. El delantero internacional español no parece dar marcha atrás en su decisión de abandonar la entidad merengue para fichar por el Manchester United, donde volvería a estar a las órdenes de un José Mourinho que, en principio, sí le daría los minutos deseados que el canterano no tuvo la pasada campaña con Zinedine Zidane pese a su gran rendimiento.

El técnico francés quiere hacer cambiar de parecer al delantero, que en la campaña 2017/18 vivió a la sombra de Karim Benzema. Pero Morata sigue en sus trece.

Este lunes, el padre del jugador, Alfonso Morata, y su representante, Juanma López, estuvieron reunidos durante una hora en las oficinas del Santiago Bernabéu. Y allí les trasladaron a los dirigentes madridistas las intenciones del futbolista: salir del club para tener más minutos. Pero en el Madrid también siguen en sus trece: Morata no se va por menos de 80 millones.

La idea de Zizou es repetir la fórmula que tanto éxito le dio el pasado curso: contar con la BBC para la delantera titular y que Morata entre en las rotaciones para figurar en el mal llamado equipo B.

Morata viene lamentando en los últimos meses de su falta de protagonismo y, aunque es cierto que Benzema ha estado por delante a la hora de confeccionar el once, el canterano también ha tenido un papel importante en el equipo. En la campaña 2016/17, el internacional español jugó un total de 1.872 minutos en 43 partidos, marcando nada menos que 20 goles y dando seis asistencias. Un buen rendimiento que hace a Álvaro sentirse cada vez más importante y reclamando bastantes más minutos.