Guardiola: "La gente me dice que debo cambiar y yo les digo: 'cambiad vosotros'"

Pep Guardiola ha concedido una entrevista al diario L'Esportiu en la que, entre otras cosas, repasa su trayectoria en el Manchester City y también analiza al nuevo Barcelona de Ernesto Valverde.

Pese a la ausencia de títulos en su primer año con los citizens, el técnico de Sampedor dice que ha "disfrutado". "Espero pasármelo tan bien como en la primera porque he disfrutado. Hay gente que dice que no ha ido bien, pero la excepción es lo que habíamos hecho hasta ahora. Siete años de entrenador profesional y seis ligas ganadas, y con respecto a la que se perdió tendríamos mucho que debatir", afirma Guardiola respecto a sus cuatro años como entrenador del Barça y a los tres que estuvo dirigiendo al Bayern de Múnich.

"Siempre en semifinales de Champions", añade, "este año no hemos estado, pero es que el Barça tampoco ha llegado cada año a semifinales. El City es un gran equipo, ha estado cinco años seguidos en la Champions, el único equipo inglés que lo ha conseguido, pero llegar hasta el Barça, el Real Madrid, el Bayern, la Juventus... es muy complicado. Necesitas tiempo, una década".

Además, el preparador catalán insiste en que no piensa cambiar su forma de jugar: "Todo el mundo me lo dice: 'debes cambiar'. Y yo les digo: 'debéis cambiar vosotros'. Yo no voy a cambiar porque no sé hacerlo de otra manera. Ni tampoco la siento. Aquí, como en todas partes, son once contra once y en el mismo espacio. La diferencia es que el árbitro permite más y entonces se iguala más el juego. Jugadas que son falta en todas partes, allí no lo son. Y esto es un contraataque. Es cierto que hay seis equipos con un gran potencial económico y todos pueden ganar y que los más equipos pequeños igualan los partidos con el juego directo, el contacto que no es falta... pero sigo pensando que si juegas bien, ganas".

Guardiola, que dice estar contento de trabajar en el City junto a Aitor Txiki Begiristain y Ferran Soriano, habla también de la "reconstrucción" que necesita el equipo. "Ahora con Txiki intentamos hacer los cambios necesarios para reforzar el equipo. Era el más veterano de la Premier. Un equipo que había logrado muchos éxitos, pero que se había hecho mayor. Lo rejuvenecimos algo con Gabriel Jesús, Gundogan, Sané... y lo tenemos que seguir haciendo. He jugado con ocho o nueve jugadores de la liga de Pellegrini. Son buenos, pero hay que rejuvenecer el equipo", apunta en este sentido.

Respecto al Barcelona dice que ve al equipo "mucho mejor de cómo lo ven en Barcelona". "Yo lo he sufrido estas temporadas con un 7-0 en contra en el Camp Nou. El trabajo de Luis Enrique ha sido excelente. Con él, cuando estaban bien, eran casi imbatibles. Han jugado muy bien al fútbol. Mientras esté Messi, esto será así. Y no digo que los jugadores que se han fichado sean malos", reconoció.

Y es que Guardiola tiene claro que Leo Messi es el mejor del mundo: "Es el mejor jugador que he visto nunca. Lo mejor de él no es lo que hace, sino cómo de sencillo lo hace todo. El más grande no es el que dribla tres o cuatro jugadores, es que él lo hace mejor que cualquier persona del mundo. Lo hace todo bien. Sencillo, pero todo bien. Nunca se equivoca".

Además, el técnico catalán no tiene dudas de que Ernesto Valverde triunfará en el Barça: "Todo el mundo puede estar muy tranquilo. Creo que el Barça necesita un entrenador como Ernesto. Una plantilla como ésta, que ha ganado tanto, necesita un tipo que los quiera. Necesita alguien de los suyos y, en esto, Ernesto es un primera espada. Además, es un técnico con mucho conocimiento. Le irá bien, como sabía que le iría bien a Luis Enrique".