Dani Ceballos es el hombre de moda. Al jugador utrerano, que el próximo mes de agosto cumplirá 21 años, no paran de salirle novias tras su brillante actuación en el Europeo sub-21, donde fue designado mejor jugador del torneo pese a la derrota de la selección española en la final contra Alemania.

Por el centrocampista del Betis se pelean ahora mismo Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Juventus de Turín, aunque para nada es descartable que vayan apareciendo más novias en las próximas horas.

Según pudo saber este lunes el Grupo Libertad Digital de fuentes de Bahía Internacional, la empresa que representa a Ceballos —también lleva a otros futbolistas como Fernando Torres, Vitolo, Javi Martínez, Pedro Rodríguez, Jesús Navas o Raúl García, entre otros—, la Juventus es ahora mismo el equipo que más interés real ha mostrado por el futbolista sevillano al haber puesto sobre la mesa del Betis una oferta de 20 millones de euros.

Pero ¿qué hay de Real Madrid y Barça? Este lunes, durante la presentación de Cristian Tello como nuevo jugador verdiblanco, el presidente del Betis, Ángel Haro, y el vicepresidente deportivo del club, Lorenzo Serra Ferrer, hablaron sobre el caso Ceballos.

Mientras el máximo dirigente negó que haya alguna oferta del Madrid, Serra, que es reconocido seguir culé —en su día fue entrenador y director deportivo del Barça—, desveló un interés del club azulgrana por el jugador. Y también reconoció que, aunque la intención del Betis es que Ceballos siga vestido de verdiblanco "no sólo por una temporada, sino por muchas más", la entidad sevillana "no manda al cien por cien en esta situación".

Según publicaba este lunes el diario Marca, Serra Ferrer prefiere que Ceballos, cuya cláusula de rescisión es de 15 millones de euros, acabe en el Barça y no en el Madrid, si es que finalmente acaba abandonando el Betis este verano, haciéndole ver que tendría más protagonismo de azulgrana en el nuevo proyecto de Ernesto Valverde que vestido de blanco con Zinedine Zidane.

Y es que el Barça quiere hacer una limpia importante en el vestuario después de una pobre temporada en la que sólo ha ganado la Copa del Rey y, además, ha tenido que rendirse a la superioridad del Real Madrid, que ha conquistado un doblete de ensueño con la Liga y la Champions. Los azulgranas sólo han fichado este verano a Gerard Deulofeu, al que han recomprado por 12 millones de euros, aunque para hacer hueco en la plantilla tienen que salir unos cuantos jugadores. De momento la Operación Salida en Can Barça está muy enquistada, y de momento Jeremy Mathieu, a prueba en el Sporting de Portugal, es el único que parece estar colocado en la rampa de salida.

Distinta situación es la de Arda Turan, Lucas Digne y Rafinha, que en principio no parecen encajar en el nuevo proyecto deportivo, aunque de momento la entidad no logra darles salida.

En cuanto al Real Madrid, se antoja harto complicado que Dani Ceballos se haga con un hueco no ya en el once titular, sino siquiera en una plantilla que necesita pocos retoques y, sobre todo, en posiciones que no son la suya. De ahí que la idea del club blanco sea fichar al jugador por seis años (hasta junio de 2023), pero dejarle una temporada cedido en el Betis para que siga fogueándose. Una idea que en principio agradan tanto al propio jugador como a la entidad verdiblanca. No obstante, el diario As apunta este martes que Zidane quiere que el club fiche ya al jugador para tenerlo a sus órdenes en la gira que el campeón de Europa va a realizar este mes de julio en Estados Unidos, donde se medirá a rivales de la talla del Barcelona, Manchester United y Manchester City.

Aunque en un principio el diario ABC aseguraba que el Madrid pagaría 16 millones por el traspaso del futbolista —uno más que su cláusula de rescisión—, varios medios apuntan este martes que los blancos pagarían finalmente 20 millones por un futbolista que tiene un futuro brillante por delante.

Madrid y Barça parecen ahora mismo los destinos más probables de Dani Ceballos, y los periódicos deportivos afines a uno y otro equipo se están encargando de ver al jugador con la camiseta blanca o la azulgrana, según corresponda.

De momento se desconoce la cantidad que el Barça está dispuesto a pagar por el jugador, aunque tanto Sport como Mundo Deportivo aseguran que su cláusula es una cifra "perfectamente asumible" por el club azulgrana. Tal y como está el mercado, y teniendo en cuenta que estamos hablando del mejor jugador de la Eurocopa sub-21, se antoja casi irrisorios esos 15 millones por Dani Ceballos, cuando por otros futbolistas, como por ejemplo Kylian Mbappé, se habla de más de 120 millones de euros.

De momento nada cerrado. Las negociaciones prometen ser largas, aunque esta misma semana puede haber novedades. Según recuerdan a este medio las fuentes consultadas por Bahía Internacional, los representantes se reunirán entre este mismo martes o el miércoles con el Betis para conocer todas las ofertas que han llegado al club, que horas después le trasladarán al jugador. Será entonces cuando Dani comunique a los agentes dónde quiere jugar la próxima temporada. De momento son todo especulaciones y toca esperar.