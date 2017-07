Simeone y la afición del Atlético: la incapacidad para "cortar el cabo"

"¿Sabes lo único que puedes hacer cuando se enroca la cuerda? Cortar el cabo". Así reza una de las frases del cortometraje publicitario de una conocida marca de cervezas que está siendo protagonista en el verano de 2017 y que tiene a Peter Dinklage (Juego de Tronos) como actor principal. La frase antes mencionada es una metáfora con la que los seguidores del Atlético de Madrid y Simeone, viendo todo lo que está ocurriendo alrededor del club, pueden sentirse identificados.

La razón del enfado del Cholo y de la hinchada es simple: promesas incumplidas y varias decepciones. Técnico y afición se quejan de la dejadez de la directiva en algunos aspectos, pero la bendición y la maldición de todas las partes es que "su sentimiento atlético" les impide "cortar el cabo". La cuerda rojiblanca está enrocada y la afición poco puede hacer. Ojo, Simeone sí puede. Si la situación no cambia, su contrato acaba el año que viene y a nivel profesional, el Cholo puede coger la puerta de salida.

Sandro, Ceballos, Lacazette, Vitolo... Cuatro intentos. Cuatro fichajes frustrados. Todo ello con el contexto de la sanción FIFA que impide inscribir jugadores al Atlético de Madrid hasta el mes de enero. Así viven el día a día veraniego el Cholo Simeone y la afición colchonera. Una prueba de paciencia tras otra sumada a cambios en la identidad del club: estadio, escudo e incluso mascota.

Según ha podido saber Libertad Digital, Simeone tiene un enfado considerable tras conocer de primera mano, gracias a Andrea Berta, director deportivo de la entidad, que Vitolo había renovado con el Sevilla cuando ya estaba apalabrada su llegada al Atlético de Madrid. El Cholo no puede más, pero aguanta. Su entorno reconoce que, por momentos, no saben cómo saca paciencia para tanta promesa incumplida. Siguen manteniendo que su sentimiento rojiblanco le hace recuperarse y cargar con una mochila llena de piedras en forma de fichajes frustrados o montañas si hablamos de las dos Champions perdidas. A Simeone "le compensa" aguantar, pero puede no ser eterna su paciencia.

La directiva del Atlético de Madrid, una vez conocida la negativa del TAS para dejar sin efecto la sanción FIFA, prometió acelerar las negociaciones abiertas para cerrar los fichajes de varios jugadores de cara a poder inscribir a los mismos en el mercado invernal, pero todo han sido palabras sin hechos. No se ha firmado a ningún futbolista y la afición ha estallado. Sandro no vino porque las llegadas de Vitolo y Diego Costa le cerraban huecos en el ataque del Atlético. Ahora ni ha llegado él ni ha firmado al jugador del Sevilla.

El verano está siendo agotador para el seguidor rojiblanco. La decepción de perder el Vicente Calderón se suma al ya consumado cambio de escudo, todo sin consulta previa, y ahora ha llegado el turno de los fichajes y de la "traición" de Theo. Antes fue el caso Griezmann. Sólo Diego Costa puede solucionar algo la situación de tensión que se vive porque la plantilla es competitiva sin refuerzos, pero el problema es más de fondo.

La afición del Atlético de Madrid está atada al club por sentimiento. Simeone en ese sentido también, pero no a nivel profesional. Su cara de enfado en el último entrenamiento colchonero pone otra pregunta sobre la mesa a estas alturas: ¿cortará el cabo el Cholo o seguirá aguantando? Sin hechos...