Xavi Hernández ha concedido una entrevista al diario Sport que puede traer cola. Y en concreto por sus declaraciones respecto a la marcha de dos canteranos de La Masía como son Jordi Mboula y Eric García: el primero ha dejado el Barça B para irse al Mónaco, mientras que el segundo ha recalado en el Manchester City de Pep Guardiola.

Al de Tarrasa parece haberle sentado como un tiro estas dos marchas. "Nunca ficharía a un jugador que se ha ido del Barcelona. Ésa sería mi filosofía: has estado aquí, te has querido marchar, pues no vuelves", dice.

Sin embargo, Xavi no muestra la misma contundencia cuando le recuerdan los casos de otros dos jugadores que en su día abandonaron la disciplina azulgrana para probar fortuna en otros equipos y luego sí volvieron al Barça: su amigo Cesc Fábregas (Arsenal) y Gerard Piqué (Manchester United y Real Zaragoza).

Sin olvidar al último —y hasta ahora único— fichaje del Barça para la temporada 2017/18, un Gerard Deulofeu que, tras su marcha del Barcelona hace cuatro veranos, ha militado en clubes como el Everton, Sevilla y Milan, antes de ser recomprado por la entidad azulgrana hace apenas dos semanas por valor de 12 millones de euros.

La entrevista a Xavi en Sport, realizada por el periodista Javier Miguel, se desarrolla de la siguiente manera: