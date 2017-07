El futuro de Kylian Mbappé sigue estando en el aire. El joven atacante, de 18 años, sigue ejercitándose de momento con el Mónaco en la concentración del equipo en los Alpes suizos, cerca del Lago Lemán, pero no tiene claro que la próxima temporada vaya a seguir en el campeón de la Ligue 1. "No sé si me voy a quedar en el Mónaco", admite la perla gala.

Real Madrid, París Saint-Germain, Arsenal y Liverpool andan tras los pasos de Mbappé... y ahora a esa lista de novias se suma el Manchester City. De hecho, el diario L'Équipe asegura que Pep Guardiola almorzó a finales de junio con el futbolista y su entorno en Manchester y que, en ese encuentro, el técnico catalán trató de convencerles de que fiche por el equipo sky blue.

L’Équipe ya señalaba que el PSG había tomado cierta ventaja tras la reunión de su entrenador, Unai Emery, con el padre del futbolista, pero a su vez también colocaba al City en la línea de salida en la pelea por el jugador.

El City no tiene problemas para pagar lo que pide el Mónaco por Mbappé —al menos 120 millones de euros—, ni tampoco para hacerse cargo de su ficha —se habla de entre 10 y 12 millones anuales netos—. Y es que, después de una decepcionante temporada en la que se ha quedado blanco, el equipo de la Premier League quiere hacer un nuevo proyecto deportivo, y para ello ya ha fichado a jugadores como Bernardo Silva (Mónaco), Ederson (Benfica) y Douglas Luiz (Vasco da Gama), desembolsando entre los tres un total de 102 millones de euros.

Pero tiene toda la pinta de que el jeque volverá a tirar la casa por la ventana y llegarán más refuerzos importantes al Etihad Stadium. Kylian Mbappé podría ser uno de ellos.