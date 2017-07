Antonio Cassano ha hecho un amago de colgar las botas. El que fuera delantero del Real Madrid en 2006 y 2007, que el pasado 12 de julio cumplió 35 años, habría decidido retirarse del fútbol en activo, después de casi dos décadas en la élite, por razones familiares, según fuentes cercanas al jugador que La Gazzetta dello Sport.

Una decisión sorprendente porque hace apenas ocho días, Cassano había fichado por el Hellas Verona, hasta la misma tarde del martes. Finalmente, todo quedará en agua de borrajas. El italiano se ha retractado en rueda de prensa sobre los rumores de las últimas horas: "He tenido dificultades entrenando después de estar un año y medio parado pero el mayor problema ha sido estar lejos de mi familia tras haberme acostumbrado a estar con ellos todos los días. Voy a seguir para lograr el último milagro: hacerlo bien con este equipo. Lo he hecho mal pero los aficionados y yo tenemos el mismo objetivo. Pido perdón y espero hacer una 'supertemporada".

El cuadro veronés iba a haber sido el octavo equipo en la carrera profesional de Fantantantonio, un jugador lleno de talento a la par que polémico.

En 2008 salió a la luz la autobiografía del jugador, Lo digo todo, en la que Cassano contaba sus noches de exceso en Madrid, así como sus desavenencias con el técnico Fabio Capello. Así, en un extracto del libro, puede leerse: "En Madrid era aún más fácil porque estábamos en el hotel, todos en la misma planta; así, en la (planta) de encima o de debajo podías invitar a quien querías y reunirte con ella en el corazón de la noche (...) Tenía un amigo camarero. Su misión era llevarme tres o cuatro croissants tras haber hecho el amor. Me los llevaba a la escalera, yo acompañaba a ella (chica) y hacíamos el cambio: él se llevaba a la 'tipa', y yo me hinchaba de croissants. Sexo y comida, la noche perfecta".

Sobre su mala relación con Capello, Fantantonio escribía: "En Tarragona me tuvo calentando durante todo el segundo tiempo con Ronaldo y luego no me sacó. En los vestuarios le dije: 'Eres un hombre de mierda, eres más falso que el dinero del Monopoly'".