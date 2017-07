José María García siempre se ha caracterizado por ser un tipo sin pelos en la lengua. Y esta vez no iba a ser menos.

Este martes a mediodía, horas después de la detención de su amigo Ángel María Villar, el veterano periodista deportivo participaba en directo en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta para defender al presidente de la Federación Española de Fútbol.

Ante las preguntas de la periodista Cristina Pardo, García criticó con dureza a LaSexta y a su director del Área Editorial eInformativos, Antonio García Ferreras.

"Estoy hoy aquí porque te admiro, yo te di la primera oportunidad", le dijo José María García a Cristiano Pardo antes de soltar sus bombas. "Pero no me gusta LaSexta, le sobra show y le falta pluralidad, también a 13TV. A la izquierda y a la derecha. Por eso, cuando ahora se filtra todo este escándalo hay que verlo", le dijo García a una Cristiano Pardo, que puso una cara de asombro difícil de olvidar.

Según el periodista deportivo, "el director de esta tele ha fabricado una televisión en la que predomina el show. Pero no quiero usarte a ti como paloma mensajera del señor Ferreras", continuaba García, a quien Cristina Pardo invitaba a sentarse en la misma mesa que su jefe.

Pero José María García no titubeó en su respuesta. "Es muy difícil que nos podamos sentar en la misma mesa, porque no me explico como una persona con su capacidad puede ser el portavoz de un pesonaje tan nefasto como Florentino Pérez", dijo García, quedándose más ancho que largo y sin pestañear un solo momento.