Lete: "El calendario de la Liga se puede celebrar fuera de la Asamblea"

La detención de Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha corrido como la pólvora por las redacciones a nivel nacional e internacional. Muchos son los detalles que rodean la trama de corrupción de la que se acusa al mandatario de la RFEF.

La pasada noche en El Primer Palo, Juanma Rodríguez entrevistó a José Ramón Lete, secretario de estado para el deporte y presidente del CSD, para que diera sus primera valoraciones alrededor del caso Villar.

"Estas cosas siempre sorprenden. Creemos que todo el mundo cumple con las normas. No es una buena noticia para la imagen del fútbol o del deporte que sus directivos estén procesados o investigados. España es un estado de derecho y ningún ámbito se escapa a ser investigado y juzgado. Desde ese punto de vista hay que felicitarse porque las instituciones funcionan", comentó Lete en esRadio.

La investigación fue originada a partir de una denuncia del CSD como el propio Lete reconoció en la entrevista: "El Consejo está obligado a poner en conocimiento cualquier posible delito o irregularidad y es lo que hemos hecho".

Para finalizar, Lete confirmó que se está trabajando para que el sorteo de la Liga no se aplace y pueda ser celebrado cuanto antes: "Evidentemente si el sorteo estaba previsto para el jueves en la Asamblea y ésta no se produce no habrá sorteo, pero el mismo está aprobado y se acabará haciendo. Entendemos que es un acto administrativo y se puede mantener el jueves fuera de la Asamblea. Hemos hablado hoy del asunto. Es el compromiso que tenemos todas las partes y, por tanto, están buscando el momento adecuado".