Ceballos: "Estar en el Madrid es mi sueño desde pequeño"

Dani Ceballos ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid para las seis próximas temporadas, en un acto que ha tenido lugar en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. El jugador andaluz, que lucirá el dorsal 24, ha querido "agradecer al presidente (Florentino Pérez) la confianza que depositó en mí desde el primer momento".

"Yo no tuve ninguna opción de decirle que no, mi sueño desde pequeño era estar aquí. Vengo a sudar esta camiseta hasta el último segundo y a hacer más grande la historia de este club. ¡Hala Madrid!", ha dicho el utrerano, que a finales de junio fue elegido mejor jugador del Europeo sub-21 disputado en Polonia.

Por su parte, Florentino Pérez daba la bienvenida a Ceballos con estas palabras: "Vamos a presentar a un nuevo jugador que va a ayudarnos a generar nuevas ilusiones. Un joven jugador que está deslumbrando en el presente y que va a ser un pilar importantísimo de nuestro equipo en el futuro. Sabes cuál es el espíritu de superación, has sido nombrado el mejor jugador del Europeo sub-21 de Polonia", recordó el presidente.

"Tu firme convicción por vestir la camiseta del Madrid ha sido clave, esta afición va a estar siempre a tu lado con el convencimiento de que te vas a dejar el alma por el Real Madrid, como has hecho en el Betis y en la Selección. Es el club que has elegido para triunfar, tu empeño por defender este escudo nos enorgullece y no lo vamos a olvidar. Trabaja y lucha, sin desfallecer. Aquí comienza tu sueño", dijo Florentino Pérez, que trasladó al jugador "la enorme responsabilidad de defender este escudo".

"Poco a poco vamos completando nuestra plantilla, porque el madridismo exige siempre lo máximo. La temporada nos debe servir como inspiración para la conquista de nuevos títulos. Para ello contamos con una de las mejores plantillas de nuestra historia y con Zidane, que es quien nos marca el rumbo", destacaba Florentino Pérez antes de dar paso a Ceballos en su gran día, el de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid.