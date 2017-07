Roures enreda con el futuro de Neymar: "Me consta que está haciendo movimientos para salir del Barça"

Roures enreda con el futuro de Neymar: "Me consta que está haciendo movimientos para salir del Barça"

Roures enreda con el futuro de Neymar: "Me consta que está haciendo movimientos para salir del Barça" "Si no te quieres ir no te vas, el propio mutismo del jugador le delata", ha dicho el fundador de Mediapro.

Libertad Digital 2017-07-20 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar