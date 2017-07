La Real Federación Española de Fútbol ha funcionado durante casi tres décadas como un régimen autoritario. El auto de prisión elaborado el 20 de julio por el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, concede a Ángel María Villar el rol de sátrapa y a su alargado entorno la misión de perpetuarle en el poder. Este alud de todavía presunta corrupción presenta indicios de criminalidad, "sólidos", "racionales" y "graves". Unas sospechas que apuntan a la comisión de, al menos, cinco delitos: administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

El magistrado proyecta un entramado de desvío de fondos tanto públicos –procedentes de subvenciones del Estado– como privados –del fútbol–. Una red arraigada en la Real Federación Española de Fútbol, cuyo presidente durante los últimos 29 años, Ángel María Villar, sería el creador; pero también en las Federaciones Territoriales y organismos vinculados a ellas como la Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija). Lo siguiente es un aviso a navegantes para los mandatarios de dichas instituciones ("presumiblemente con conocimiento y consentimiento de los principales dirigentes de esos organismos y con la voluntad de enriquecerse y/o favorecer el enriquecimiento de terceros") muchos de los cuales se encuentran imputados o al filo en esta causa.

El auto explica que Villar estableció "clientelismos". Por un lado, en la contratación del personal de las federaciones, que "recae fundamentalmente en familiares". En cuanto a los contratos de suministro (merchandising, ropa o útiles) y servicios (consultoría, asesoría o gestión), las distintas federaciones adjudicaban siempre a las empresas vinculadas a los presidentes, "bien directamente o bien a través de familiares", con el consiguiente lucro ilícito.

"La investigación ha determinado (…) que esas actuaciones vienen prolongándose en el tiempo, al menos desde 2009, en el ámbito de todo el territorio nacional y en algunos casos mediante el uso de documentación creada al efecto para amparar dichas conductas –falsedad documental–.

¿Cómo está estructurada la RFEF?

Pedraz explica que la RFEF es el organismo rector del fútbol en España. "Está integrada por 19 federaciones regionales o territoriales que se encargan de la organización del fútbol en las distintas Comunidades Autónomas; por los clubes, los futbolistas, los árbitros, los entrenadores y la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Sus órganos de gobierno y representación son la Asamblea General con su Comisión Delegada y el presidente". Tiene dos órganos complementarios: la Junta Directiva y la Comisión de Presidentes de Federaciones de ámbito autonómico; y dos órganos técnicos: el Comité Técnico de Árbitros y el Comité Técnico de Entrenadores.

Como tenedor del poder ejecutivo, Villar ejecuta los acuerdos de todos estos órganos. De entre todos los órganos –compuestos por los presidentes territoriales y miembros elegidos por los clubes, futbolistas, árbitros y entrenadores–, la Junta Directiva ostenta la competencia para la gestión. Está presidida al igual que los anteriores órganos por Ángel María Villar, entre los cuatro vicepresidentes se encuentra el investigado Juan Antonio Padrón y entre sus vocales figuran igualmente los presidentes de las federaciones territoriales objeto de investigación, así como el Secretario General de la Federación Tinerfeña de Fútbol Ramón Ángel Hernández. Hay indicios de que el investigado Ángel María Villar se garantiza la mayoría necesaria.

La MUPRESFE o Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que realiza una actividad aseguradora cuyo objeto es la cobertura sanitaria de sus socios, mutualistas beneficiarios federados, por los riesgos en que puedan incurrir durante la práctica del fútbol, que son cubiertos mediante la aportación de la correspondiente cuota fija. Ángel María Villar –que también la preside– y los suyos también habrían saqueado su patrimonio, es decir, a los futbolistas. Lo mismo habría ocurrido en la Fundación de la RFEF, encargada de promover los valores y principios del fútbol y acercar este deporte a la sociedad mediante actividades de formación y cooperación en los complejos deportivos.

Un aluvión de "excesos"

De lo actuado e incautado hasta la fecha, el juez destaca una serie de " EXCESOS EN LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN " por parte de Villar concretados en:

Nombramientos en la Junta Directiva –órgano gestor de los recursos– de aquellos que se muestran fieles a sus decisiones sin oposición y, en sentido contrario, vetar a los que no. Según una de las conversaciones intervenidas, tendría conocimiento de esta práctica Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español: "el aragonés y el andaluz no van a venir a nada, no los nombraré ni de coña", apunta un extracto. Votos comprados para perpetuarse en la presidencia de la RFEF. En una de las grabaciones, Juan Padrón –vicepresidente económico –insiste en que las elecciones "las habían ganado" los presidentes de las federaciones regionales afines a Villar que, a cambio de beneficios económicos, habían sido, en palabras de Pedraz "capaces de aglutinar los votos de clubes de divisiones inferiores y del fútbol no profesional". El 28.04.2016 Padrón le dice a la Directora General de la RFEF Esther Gascón: "Aquí, el presidente de Entrenadores, de Árbitros y del Fútbol Sala, hacen lo que yo diga y en las demás territoriales igual, porque si no los quito...ellos tienen que obedecer aquí que es quien le paga... ¿está claro Esther? Ganará siempre el fútbol no profesional que para eso tiene el 60%...y los otros el 40". Disposición de fondos sin control. El 15.06.2017 Villar y el presidente de la Federación cántabra José Ángel Peláez hablan de los presupuestos de la RFEF y de cómo o a qué deben destinarse. Peláez le comunica que ha dejado fuera de reparto unos cinco millones doscientos mil euros para uso potestativo y a criterio personal del presidente de la RFEF, llegando a decirle que dichas cantidades las puede usar "para lo que se te ponga en los huevos". Peláez desvela que ese dinero es ajeno a los mecanismos de control e incrementable hasta los seis millones. Gorka Villar comunica el mismo día a Peláez: "si termina filtrándose que estamos utilizando dinero...que va a los clubes...para pagar los platos rotos de una mala gestión hecha por nosotros...eso es lo que no quiero que pase...".

Indemnización como paga extra

Villar habría desplegado una estrategia para que Esther Gascón, secretaria general de la RFEF, percibiese 300.000 euros de indemnización por cese para ser nuevamente contratada. Al parecer, Juan Padrón no estaba dispuesto a firmar esta operación y Gorka Villar le dice a Esther Gascón: "Juan Padrón es historia... yo a mi padre no le voy a permitir vamos...me, me voy a encabronar con él seriamente si Padrón dentro de 15 días no está́ fuera".

Juan Padrón le dice a Marcelino Maté –presidente de la Federación de Castilla y León y posible sustituto de Villar–: "...están esquilmando, intentando todos, sin excepción, mamarse el dinero del fútbol". El vicepresidente económico de la RFEF también se pone en contacto con el tesorero José Luis Larrea: "pero afortunadamente tú como tesorero y yo como vicepresidente económico, tenemos, porque lo hice en su día, algún documento que nos protegerá́ de que digan que nadie sabe nada y de que es cosa tuya y mía…".

En cuanto al supuesto saqueo de Mupresfe, existe una consversación donde el exadministrador general de la RFEF, José María Castillón, le dice a Padrón que está valorando denunciar ─Padrón le advierte que tenga cuidado porque también le puede perjudicar a él─ una salida de fondos de 500.000 euros que, por circunstancias que se desconocen, habrían llegado a manos de Villar.

Gorka Villar: el "mayor beneficiado"

Gorka Villar, "sirviéndose fundamentalmente de la sociedad que administra Sport Advisers de asesoramiento jurídico-deportivo, "ha resultado el mayor beneficiado a través de su padre y de otro personal afecto a la RFEF". Pedraz destaca su control en la Federación, pese a no tener ningún cargo. "Dispone de medios humanos y materiales, tomando parte en las relaciones internacionales de la entidad, participado en seminarios de la RFEF al igual que en la organización de partidos amistosos de la Selección Española".

El 28.05.2017 Gorka Villar repasa con su padre asuntos que se tratarán en una reunión en la RFEF al día siguiente. Gorka le informa de que está preparando un documento en el que recoger los distintos temas que se tratarán. Su padre le plantea cuestiones, incluso de índole económica, y Gorka le va diciendo lo que debe hacer. Se observa la intervención de Gorka en el diseño de órgano directivos de la RFEF: "yo...el tema de los órganos que nosotros hemos puesto...te tendrás que gastar otros 10 ó 15 millones...".

Una de las llamadas en las que se aprecia que Gorka Villar es un gestor en la sombra de la RFEF es la que mantiene con el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol el 13.06.2017. José Ángel Peláez le dice: "...la putada es que tú lo tienes que hacer desde una sombra; yo no entiendo por qué no se puede, por ejemplo, el darte una contratación directamente al despacho para que las cosas sean de manera oficial..."Gorka le responde: "Yo no puedo salir a una pizarra delante de todos vosotros y empezar a hablar de conflictos de intereses, un gobierno y demás, y yo de repente cargarme todas las normas de un gobierno, no puede ser macho", a lo que Peláez le advierte: "Ya, pero ojo, que tienes que dirigir todo este cotarro y estás perdiendo mucho tiempo".

Ángel María Villar es quien decide que un partido de la pretemporada de la Selección Española se juegue contra la selección de fútbol de Corea, por ejemplo, y no contra otra. Igualmente es el presidente quien resuelve que la selección coreana no debe pagar por los derechos comerciales y de televisión. Se han analizado ocho supuestos en los que se observa una especie de relación triangular. De una parte, entre la RFEF y las federaciones homólogas de terceros países con cuyas selecciones nacionales disputa amistosos la nuestra; y de otra entre estas federaciones y Gorka Villar, cuya sociedad acaba percibiendo cobros de las aludidas federaciones.

Relaciones comerciales con el Grupo Santa Mónica

El Grupo Santa Mónica tiene por objeto la promoción y comercialización publicitaria. Tras él se encontraba el fallecido Jesús Samper, secretario de la Liga y miembro de la Junta Directiva en las fechas señaladas; "existiendo una relación personal con Ángel María Villar, la cual se mantiene en la actualidad con la familia. A la fecha del acuerdo de resolución de los contratos por incumplimiento de las obligaciones, la deuda del Grupo Santa Mónica con la RFEF ascendía a casi 20 millones de euros. Se añadió un reconocimiento a favor de GSM de 17 millones, cediéndole así mismo el cobro de los derechos de la selección con Iberdrola y Telefónica y la cesión de otros derechos.

"La decisión de resolución de estos contratos fue de Ángel María Villar y Juan Padrón, apartándose de lo acordado por la Junta Directiva de la Federación, y causó un perjuicio a la RFEF de 51.7 millones de euros", concluye Pedraz.

Según la denuncia de Jorge Pérez Arias –candidato a la Presidencia de la RFEF– ante la Fiscalía en enero de 2007, Villar rechazó una oferta de Mediapró de 16 millones de euros por los derechos internacionales de los partidos de la Selección española, Copa del Rey y Supercopa para un periodo de tres años. Se suscribió finalmente por 16,5 millones de euros por un periodo de cuatro años a favor del grupo B4 Capital, al que estaría vinculado Antonio Matarrese que, según el denunciante, es íntimo amigo de Villar.

ATRESMEDIA denunció en 2014 ante la CNMV que la RFEF no garantizaba los principios de trasparencia objetividad y no discriminación de otros operadores en la venta de los derechos televisivos de partidos de la selección española.

¿Apropiación en Tenerife?

El exsecretario general de la RFEF denunció ante la Fiscalía lo siguiente: "La RFEF ha venido adquiriendo diversa ropa deportiva a la sociedad ESTUDIO 2000, antigua sociedad que gestionaba la marca Puma en España y que actualmente gestiona la marca deportiva Pony. Que la RFEF, tras la ruptura de la sociedad ESTUDIO 2000 con la marca Puma, decidió seguir comprando ropa deportiva a esta empresa por la amistad manifiesta que une al presidente de esta sociedad Vicente Bernad Vico y Juan Padrón. Este acuerdo de compra-venta de ropa deportiva, según mi conocimiento, no ha sido ofertado por la RFEF a ninguna otra empresa y dicho material deportivo se está destinando a los árbitros o se manda a las Federaciones Territoriales, que no saben qué destino darle, encontrándose en muchos casos las prendas apiladas. El hijo de Vicente Bernad Vico está contratado por la Fundación de la RFEF por la amistad que une a Juan Padrón y a su padre, Vicente Bernad Vico.

El juez Santiago Pedraz comparte este relato. A través de la sociedad Tenerife Sport, administrada por Padrón y sus hijas María y Elena, parte del patrimonio federativo pagado a Estudio 2000 habría sido desviado al vicepresidente económico de la RFEF. La Fiscalía maneja informes según los cuales la RFEF ha pagado a Estudio 2000 entre 2009 y 2016 36.5 millones de euros en total derivados de un contrato de suministro de material. Con esa ropa vestirían a los árbitros y a las selecciones territoriales. "Estudio 2000 subsiste gracias a la RFEF, de donde proceden el 99% de sus ingresos", según el magistrado.

La responsabilidad Padrón en decisiones con repercusión económica en el patrimonio de la RFEF trasluce en el comentario que el 9 de mayo de 2017 le hace a Francisco Rivera de la Comisión Médica: "ellos saben que el que manda soy yo, económicamente".

Entramado de reventa de entradas

Según Pedraz, "puede además deducirse la existencia de un entramado de reventa de entradas para eventos futbolísticos en el que participarían, al menos, las federaciones española y tinerfeña de futbol, la empresa Rech Luxury SL y Ana Isabel Castro Val", asesora financiera.

La RFEF, previa adquisición presumiblemente por canales legales, entregaría las localidades a la Federación Tinerfeña de Fútbol. La FTF facilitaría las entradas a Ana Isabel Castro Val, quien se encargaría de la venta a través de Rech Luxury SL —empresa que también realiza transferencias dinerarias a la RFEF—. La FTF y Castro Val también mantienen una relación económica duradera en el tiempo, puesto que entre 2009 y 2016 su agencia de viajes ha recibido pagos de la FTF cercanos a los 700.000 euros.