El mapa de las federaciones de fútbol corrompidas con Villar

La Real Federación Española de Fútbol ha funcionado como el epicentro de la denominada Operación Soule, tal y como demuestran las conversaciones del sumario. Sin embargo, las prácticas presuntamente corruptas, como el desvío de fondos o la entrega de comisiones, se habrían extendido a la mayoría de las federaciones territoriales. Estas delegaciones de la RFEF en las regiones y también en Ceuta y Melilla habrían votado a Ángel María Villar para presidir el órgano rector del fútbol a cambio de dádivas, casi siempre en plano personal.

Federación de Fútbol de la Región de Murcia

Figuran los nombres de Gorka Villar, la directora de la Selección Absoluta María José Claramunt y José Venancio López seleccionador nacional de Fútbol Sala. Al principio, el presidente de la FFRM, José Miguel Monje Carrillo, era reticente a apoyar a Ángel María Villar para la presidencia de la RFEF.

El 27.04.2017 Villar sondea a Monje Carrillo. Le pregunta si le ha parecido bien que la RFEF haya organizado un amistoso de la selección en Murcia: "¿Qué tal ha caído el partido ahí, internacional? ¿qué tal ha caído? (JM): la locura, bueno...la locura absoluta, la locura absoluta".

El 29.04.2017 En una conversación con Gorka Villar, José Miguel Monje Carrillo muestra su cambio de opinión: "¡¿qué capullo está to controlao?!... ¡si los jugadores son tos unos indolentes que no mueven el culo si no vas a por ellos!", y le informa de que ha convencido a un jugador para que vote a Villar.

El 05.05.2017 Ángel María Villar propone a Monje Carrillo para un puesto en una comisión de la UEFA, en sustitución del presidente de la Federación Andaluza de Fútbol: "(AM): ¿te interesa que te proponga a la comisión en sustitución de Eduardo Herrera, sí o no? (JM): hombre, ¡claro! (AM): vale, pues venga, va tu nombre".

El 03.06.2017 el exseleccionador nacional Javier Clemente le dice a Juan Padrón, vicepresidente económico de la RFEF: "pues ha entrao el de Murcia… ¿Te dije yo que entraba el de Murcia?, ya le han metido al de Murcia también…le han metido al de Bilbao, al caradura del de Bilbao, el de Murcia, el otro…han metido a muchos más, son votos, son votos compraos ¡joder Juan! ...apoyos comprados…decir amén, amén por…por llevarse unos dineros".

Según el juez Santiago Pedraz, "el amistoso entre las selecciones de España y Colombia se traduce en beneficio económico para la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y, por ende, conocido el funcionamiento, para su presidente" José Miguel Monje, "que a su vez podrá rentabilizar la celebración del partido en Murcia como mérito propio ante autoridades locales".

Federación Cántabra de Fútbol

El 28.04.17 Juan Padrón advierte a Ángel María Villar de que el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol le pidió dinero, y él lo emplazó para después de las elecciones. También le dice que no se fíe de él.

El 08.05.2017 el presidente de FCAF José Ángel Peláez llama a Villar y le recuerda el asunto de su financiación para un campo de fútbol. "AM: ¿Cuánto es la cantidad? JA: Eran trescientos cuarenta y algo, se han pagado ya sesenta y siete y faltan doscientos sesenta o algo así; AM: Ya, ya, ya".

El 15.05.2017 Villar llama al tesorero de la RFEF, Juan Luis Larrea, y le pide que contacte con el presidente de la FCAF en relación al pago de más de 300.000 € para un campo de fútbol: "mírame lo de la cántabra".

El 25.05.2017 Villar le ofrece a Peláez conseguirle una entrada gratis para la final la "Champion League" en Cardiff (Reino Unido), y le pregunta: "¿te ha llamaooo...Juan Luis Larrea pa pagarte?".

El 31.05.2017 el tesorero de la RFEF informa al presidente VILLAR de los campos fútbol para los que la FCAF necesita los fondos. Uno no va a ser homologado por sus características, puesto que toda la financiación es soportada por la RFEF que no podrá disponer de su uso. Se muestra crítico con la gestión de PELÁEZ: "el acuerdo que ha hecho él es un acuerdo que yo no hubiera hecho nunca… ¡pagamos todo! Ellos no han puesto nada…a mí no me parece normal, pero yo como no tengo que decir nada…me callo y ya está".

El 03.06.2017 Javier Clemente le refiere a Padrón que Juan Luis Larrea está preocupado por tener que pagar 300.000 euros a la FCAF para unos campos de fútbol que nunca serán de la federación, sino del ayuntamiento. Padrón le responde que Villar no va sino a lo de él, que le importa "tres cojones" la RFEF.

El 08.06.2017 Villar llama a José Ángel Peláezy le dice: "…ya di el visto bueno. Lo que no he hecho nunca…eh…di de tu campo…". Al día siguiente, Peláez le dice a Villar que necesita que el dinero le llegue directamente a él. Ángel María le responde: "No te entiendo. Tú lo que quieres es el dinero ingresado en tu cuenta. Eso es lo que quieres" (JA): "para que yo liberalice los fondos míos…y luego hacer yo los pagarés". (AM): "Vale, de acuerdo".

Según Pedraz, probablemente Villar sabía que Peláez tenía pruebas de actividades delictivas. Peláez envió en enero de 2013 el siguiente correo al exsecretario de la RFEF: "Jorge, yo he cumplido con mi palabra, y no he presentado toda la documentación que he encontrado en la sede de la Federación, donde se hablan de cosas muy graves que afectan a varios miembros dirigentes de la RFEF, comisiones por campos de fútbol, dádivas muy importantes, comisiones irregulares por ventas de terrenos, tampoco he sacado a la luz los miles de euros que en regalos recibía otro dirigente de la RFEF, pero siento que el esfuerzo que tengo que realizar para no decir la verdad absoluta no se ve correspondido por algunos dirigentes".

Federación de Fútbol de Madrid

Ángel María Villar consulta en abril de 2017 a Francisco Díez, presidente de la Federación de Fútbol de Madrid, si deberían hacer una visita a Julio Cabello, presidente de la Federación de Madrid de Fútbol Sala, para conseguir su voto. Villar habla con Cabello dispuesto a "apretarle" y, según el auto de Pedraz, "le dice que sabe que le ha ido a visitar la otra candidatura, pidiéndole hablar con él". Julio Cabello le responde que puede visitarlo sin problema, reprochando al presidente de la RFEF que no le ha dado "ni un puto duro". Villar replica: "pero a la Federación de Fútbol de Madrid sí que le he dado ¡eh! muchos millones ¡eh!".

El 22.04.2017 Villar comparte la cuestión con su hijo Gorka, que le recomienda transmitir a Cabello que si tiene carencias el fútbol sala de Madrid lo podrán solucionar en el futuro, pero que, si no lo apoya y gana, entonces no hablará de nada con él. Ángel María Villar llama el mismo día nuevamente a Francisco Díez y le dice que a Julio Cabello le va a "apretar las tuercas". Que le dirá: "que sepas que si apoyas a la candidatura contraria, vas en contra de Díez y en contra de mí, y si gano las elecciones, despídete, y si pierdo, con este señor que le has hecho perder, despídete también".

La conclusión de los investigadores es que no se favorece económicamente igual a todas las federaciones. Hay más beneficio a mayor lealtad a Villar.

Federación de Fútbol de Ceuta

El 12.05.2017 José Ángel Peláez, presidente de la Federación cántabra, informa a Villar de que el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta, Antonio García Gaona, es reticente a firmar una carta al TAD a favor de la validez del último proceso electoral de la RFEF. Peláez dice que está algo dolido, apostillando: "...pero dos millones novecientos mil euros...entregados pa hacer una feder allí...pues ya los quisiera yo pa mí... o sea ¡dolido no puede estar! Villar muestra enfado y afirma que le va a decir: "Antonio, muy mal, eh, muy mal, me parece muy bien que hagas eso...pero no estés ya en el grupo, no quiero que estés en el grupo... o está con todo o no está con todo, punto".

El mismo día Villar llama a Gaona y le reprueba su comportamiento: "Antonio, si haces caso a tu asesor jurídico, eeee, pues ¡te separas del grupo! (alza la voz) y tú verás lo que haces". Peláez hace saber a Villar que Gaona le enviará el poder notarial que necesitan. Villar le comenta: "o sea, ha servido lo que le he dicho...", Peláez le responde: "yo creo que lo ha entendido de puta madre".

La FFCE habría recibido casi tres millones de euros de la RFEF, sostiene el auto de Pedraz, que sospecha de una "suerte de coacción que le obligue a reflexionar sobre su decisión, y en su caso a cambiar su posición al respecto".

Federación Tinerfeña de Fútbol

El 27 de junio de 2017 José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra, informa a Gorka Villar de que en una cuenta de la RFEF que acaba en 402 el vicepresidente económico Juan Padrón –a su vez presidente de la Federación Tinerfeña– ha librado el pago de 346.000 euros para la FTF en concepto de desplazamientos para competiciones entre islas, cantidad que quintuplica sobradamente lo que se ha pagado a otras islas. Peláez ironiza con que en la FTF deben de estar felices con Padrón y ambos interlocutores le critican abiertamente (...un ladrón...un jeta, un jeta...) y acusan de apropiarse de fondos de la RFEF (Juan se ha llevado de ahí, lo que no está en los escritos).

Antes, el 29 de abril de 2017 el secretario de Padrón en Tenerife, Ramón Ángel Hernández Baussou, le dice a la asesora financiera Ana Isabel Castro Val que Villar gana elecciones gracias a las federaciones territoriales. Que a ellos, refiriéndose a la FTF, les ha ido de "puta madre" con Villar.

**Desvío de fondos de la FTF hacia el patrimonio de Juan Padrón y Ramón Ángel Hernández Baussou. Del contenido de varias de las llamadas telefónicas se vislumbra que Padrón, excediéndose en sus facultades de administración del patrimonio de la RFEF, "transfiere importantes cantidades de dinero a la Federación Tinerfeña de Fútbol que él preside, parte de las cuales acaban siendo desviadas a cuentas particulares suyas y de Baussou a través de la sociedad instrumental Tenerife Sport SL que ambos administran. La mayor parte de esos fondos son públicos. Según Pedraz, "constan en las cuentas bancarias de Tenerife Sport multitud de ingresos procedentes de la FTF".

Tenerife Sport SL se ha ingresado entre 2011 y 2016 más de medio millón de euros (resultante de la suma de las cuantías de los cheques endosados y las transferencias bancarias) procedentes de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Ni la FTF ni Tenerife Sport han declarado operaciones entre sí, de lo que se desprenden indicios de apropiación indebida y de falsedad documental.

También se aprecian indicios delictivos en otras Federaciones de Fútbol como la Interinsular de Las Palmas, de la Comunidad Valenciana, de Ceuta, de Melilla o la Riojana, sin perjuicio de los resultados de la investigación.