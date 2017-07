Del Bosque: "Pongo la mano en el fuego por Villar"

Vicente del Bosque, ex seleccionador de España, afirmó en una entrevista en el Partidazo de la Cope que pone la mano en el fuego por Ángel María Villar, tras su detención como presidente de la Federación Española de Fútbol. El salmantino cree en la bondad de las personas hasta que se demuestre lo contrario, por lo que piensa que Villar puede ser inocente.

"Pongo la mano en el fuego por Villar. Espero que no pase nada y todo se solucione de la mejor manera posible por el bien del fútbol y por las personas que están supuestamente implicadas, pero que algunos ya se han encargado de linchar".

Del Bosque, que siempre se ha caracterizado por su bondad, piensa que la situación de Villar no es sencilla, y que hasta que no se decida todo seguirá creyendo en su inocencia: "Estoy preocupado por la situación de la Federación y con dolor. No me gusta que esté en esta situación nadie y creo mientras no se demuestre lo contrario en la bondad de la gente".

Por otro lado Vicente también tuvo tiempo para hablar de la actualidad más inmediata del Real Madrid y del Barcelona: "El Real Madrid tiene una gran plantilla y llega con el optimismo de la temporada pasada. En el Barcelona se renuevan las ganas de hacerlo mejor que el año pasado. Se renuevan las esperanzas con un nuevo entrenador. El Barcelona ha tenido un retroceso en la aportación de la cantera"