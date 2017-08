La Liga rechaza el cheque de 222 millones de euros de la claúsula de Neymar

Nueva situación surrealista en la salida de Neymar del F.C Barcelona. Los cuatro abogados del jugador brasileño han llegado en la mañana del jueves a la sede de la Liga para depositar los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión que figura en el contrato que le une con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2021. Sin embargo, se han encontrado con la negativa de la Liga que no ha aceptado el cheque.

Javier Gómez, director general corporativo de la Liga, ha sido el encargado de comunicar la negativa a los representantes del futbolista. El organismo que rige el fútbol español ha explicado que no acepta el pago de la cláusula de rescisión porque es un derecho que sólo pueden ejercer clubes españoles, pero principalmente porque no tienen constancia de la procedencia del dinero. Esto último ya lo dijo y avisó Javier Tebas, presidente de la Liga, en recientes entrevistas. Afirmó que no aceptaría el dinero de "clubes/estado" al relacionar la vinculación del PSG con Qatar. El presidente de la Liga considera que rompería el mercado y el juego limpio financiero al relacionar el pensar que el dinero procede del fondo de inversión Qatar Sports Investments, propietario del presidente del PSG. "El problema del PSG no es que las pérdidas superen los 30 millones de euros en tres años, sino que han inflado los ingresos. Estamos ante un claro ejemplo de dopaje financiero", afirmó en una entrevista en el diario As.

Uno de los encargados de formalizar la operación ha sido el abogado Juan De Dios Crespo, especialista en derecho deportivo que en los últimos tiempos representó ante la FIFA a Leo Messi cuando fue sancionado por cuatro partidos por encararse a un árbitro.

La situación se encuentra en un estado de bloqueo. El cheque con 222 millones de euros no ha sido cobrado pero la FIFA podría intervenir y dar el pase provisional a Neymar.