Dani Alves sobre su fichaje por el PSG: "Neymar me aconsejó venir"

Dani Alves salió del Barcelona rumbo a Turín, pero tras una temporada donde logró varios títulos y perdió la final de la Champions League, decidió cambiar de equipo. Sonaba el Manchester City de Pep Guardiola y terminó siendo el ambicioso proyecto del Paris Saint Germain. Tras la primera jornada de liga francesa, el propio Alves fue quien destapó algunos secretos sobre la operación que terminó con su compatriota Neymar, en el mismo equipo.

"No soy yo quien le aconsejó venir, fue él quien lo hizo. No me sorprende que haya venido. No era un plan, pero cuando me aconsejó venir aquí, era porque supuestamente estaba claro que él también quería venir. El niño ha crecido y ahora decide por si solo", aseguró en zona mixta el lateral.

Estas palabras contrastan con lo que 'Ney' expresó durante su presentación, donde explicaba que su decisión fue difícil y le llevó mucho tiempo de meditación y maduración. El punto y final a toda ésta historia la puso la Torre Eiffel; la emblemática construcción parisina seiluminó de noche con los colores del PSG para cerrar la ceremonia de bienvenida de su nueva estrella.

Por último, destacar que Alves no se quiso olvidar del Barcelona y garantizó que ante todo guarda respeto al club y que no existe rencor alguno. Defendió, también, a su nuevo compañero sobre las acusaciones que le tachan de pesetero: "No nos movemos por el dinero, sino por el desafío, por la pasión del deporte".