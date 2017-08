José Mourinho no oculta su interés por Gareth Bale. El entrenador luso sigue lanzando guiños al futbolista galés: "Si Bale juega mañana es una señal evidente de que sus planes son seguir en el Real Madrid. Si no juega, me pelearé con otros que lo quieran. Si por la llegada de otro jugador Bale estuviera en la puerta de salida, yo le esperaría al otro lado y me pelearía con otros entrenadores por él".

Recordemos que Mourinho ya lanzó un mensaje a Bale en la Champions Cup. la imagen del abrazo entre Bale y Mourinho dio la vuelta al mundo. En ese instante, el técnico portugués le mandó un pequeño recado al jugador galés. En la rueda de prensa posterior, Mourinho no escondía su gusto por Gareth:

"¿Reforzarnos con Bale? Estoy feliz con mi equipo, pero estaría abierto a otras opciones en el juego, a jugadores que nos dieran posibilidades diferentes por las bandas para jugar en ataque y en el medio del campo que me ofrezcan equilibrio para controlar los partidos"

Sobre el partido de este martes contra el Real Madrid

Mourinho, que se llevó a toda su plantilla a Skopje, incluso jugadores supendidos y lesionados como Phil Jones y Eric Baily, habló de las sensaciones que le produce enfrentarse al Real Madrid: "Me hace ilusión jugar la Supercopa europea, contra un campeón europeo. Es un honor, el Real Madrid un equipo con mucha historia y trofeos todo eso me hace ilusión."

Cuando fue preguntado sobre su mala relación con algunos jugadores de Real Madrid, el entrenador dijo: "Mis problemas en el fútbol son siempre problemas que se quedan en el fútbol. Con los jugadores que he trabajado mantengo relación con unos y con otros no. No sólo con los jugadores del Real Madrid sino del Chelsea, Porto, y otros. Si me los encuentro en la calle, los saludo".