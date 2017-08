El Comité Técnico de Árbitros ha publicado una serie de cambios en la interpretación de algunas reglas en el fútbol de cara a esta próxima temporada que está a punto de comenzar en España. En dicha circular, se destaca que se ha trabajado en tres conceptos: manos deliberadas, fuera de juego y ocasiones manifiestas de gol.

Las manos deben ser intencionadas

La intencionalidad o no del jugador cuando intercepta el balón será clave en la decisión del árbitro. Se sancionará en función de esto. "En las manos hemos concluido que un jugador que por acción u omisión invada un espacio por el que circula o iba a circular el balón y este sea interceptado por la mano o el brazo del jugador, deberá ser sancionado. Si un jugador toca el balón con la mano en un claro gesto de evitarlo, o porque le llega a su mano o brazo rebotado de sí mismo, o porque con el brazo o la mano apoyado en el suelo el jugador intercepta el balón, no será punible, por lo que no se debe sancionar como infracción" aclara el CTA.

Fuera de juego

Aquí es clave, o así lo indican desde el CTA, el verbo 'invadir'. "Utilizamos el mismo verbo para determinar cuándo un jugador puede interferir en el campo visual de un adversario al 'invadir' su radio de acción interfiriendo en sus movimientos, invadiendo el espacio, que dificulte la maniobra o los movimientos del defensa o el campo visual del oponente. Todo jugador que por acción u omisión, se coloque en una posición que dificulte el normal movimiento, desplazamiento o interfiriendo visualmente en la trayectoria del balón en su curso hacia la portería, debe ser sancionado con fuera de juego", afirman.

Ocasión manifiesta de gol

El CTA también ha explicado cómo sancionarán los árbitros las jugadas que se conocen como ocasiones manifiestas de gol. Para ello, han creado un esquema visual en el que se aplican determinadas sanciones para cada determinada situación.

Cómo serán sancionados

Repeticiones en los vídeomarcadores

Los aficionados que estén presentes en los estados de fútbol también verán como sufren un cambio a mejor. Desde esta temporada, las personas que estén presentes en los campos de la Liga Santander -Primera divivisón- podrán ver imágenes de dicho partido en los vídeomarcador de cada estadio.

Según ha informado ‘Iusport’, la Federación Española de Fútbol, tras llegar a un acuerdo con LaLiga, ha trasladado esta propuesta al Consejo Superior de Deportes que aceptará en las próximas horas este cambios. Pese a ello, habrá ciertas prohibiciones.

No se permitirá la repetición de imágenes polémicas o violentas. Es decir, se podrá ver la repetición de un gol o de una acción de peligro pero no un posible fuera de juego o un gol anulado.