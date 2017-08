Las cuentas del PSG para cumplir con el 'fair play' financiero

El Paris Saint-Germain quiere romper el mercado veraniego y tras hacerse con los servicios de Neymar por 222 millones de euros, se encuentra muy cerca de firmar al delantero francés Kylian Mbappé por 180 millones de euros.

La UEFA implantó en el año 2011 un sistema con el que mejorar la salud financiera de los equipos europeos que disputen tanto la Champions League como la Europa League. El club parisino es un habitual en los últimos años en competiciones europeas por lo que deberá tener en cuenta las normas del Juego Limpio Financiero si no quiere volver a ser sancionado como ya le ocurrió en 2014.

El 'fair play' financiero establece que los clubes deben mantener un equilibrio entre sus gastos y sus ingresos. Sin embargo, se puede superar los 30 millones de euros siempre que el propietario del club, en este caso el emir de Catar Hamad bin Khalifa Al-Thani, cubran este excedente mediante una contribución o un pago directo. La inversión en los estadios, el desarrollo del fútbol juvenil y el fútbol femenino quedan excluidos.

Si finalmente el club parisino se hace con los servicios de Mbappé sumaría un total de 651 millones de euros en traspasos, por lo que deberían ingresar como mínimo 621 millones de euros en los próximos tres ejercicios si no quieren ser sancionados. En el caso de no cumplir con el 'fair play', el Comité de Control de la UEFA puede establecer diferentes sanciones al club francés: multa, amonestación, deducción de puntos, prohibición de registro de jugadores, etc.

Además, la UEFA controlará la procedencia de los ingresos de los clubes buscando acabar con las inyecciones de dinero. Esta situación será la que tendrá que tener más controlada el club francés después de que en 2014 estableciera un contrato de patrocinio con la Oficina de Turismo de Catar por valor de 200 millones de euros que el Comité de Control de la UEFA tuvo que reducir a la mitad tras comprobar el valor real de ese patrocinio.