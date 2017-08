El Barcelona sigue empeñado en hacerse con los servicios del brasileño Philippe Coutinho, pero el Liverpool no piensa desprenderse de él. Según informa este viernes el Daily Mail, el club de Anfield ha rechazado una última oferta de los azulgranas de 125 millones de euros por el jugador de 25 años.

Ésta sería la tercera oferta que habría hecho el Barça por Coutinho, después de haber ofrecido 78 millones de euros y 98 millones en las últimas semanas.

Este miércoles por la noche, el mánager general del Barcelona, Pep Segura, afirmó, tras la derrota contra el Real Madrid en la vuelta de la Supercopa de España (2-0), que el club "está cerca" de hacerse con los servicios de Coutinho, así como con los del delantero francés Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), pero también advirtió que "mientras no esté todo cerrado no podemos decir nada".

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, respondía a Segura horas después, negando que Coutinho esté cerca de fichar por el Barça. "No sé por qué la gente dice esas cosas. De hecho, no sé ni quién es él; no lo he conocido nunca", dijo Klopp sobre las declaraciones de Segura. "Ya hemos dicho lo que teníamos que decir: no hay ninguna novedad. Nadie (del club) me ha dicho nada desde que hablamos la última vez", añadió el entrenador alemán, que ha vuelto a dejar al futbolista brasileño fuera de la convocatoria, de cara al partido de la Premier League este sábado contra el Crystal Palace en Anfield, alegando "problemas en la espalda".