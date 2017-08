El vestuario del Dortmund atiza a Dembélé

Ousmane Dembelé se ha declarado en rebeldía. El delantero francés no se ha ejercitado en los últimos días con su equipo, el Borussia Dortmund, para forzar su traspaso al Barcelona, y ello ya ha empezado a pasarle factura.

Así, varios pesos pesados del vestuario borusser no dudan en atizar al que todavía es su compañero, que ha sido criticado en público.

Así, el centrocampista Gonzalo Castro asegura: "Debemos decir alto y claro que eso no se puede hacer y que su comportamiento (el de Dembélé) es perjudicial para el equipo". "Si un jugador puede decir: 'Como me quiere otro equipo entonces ya no entreno más', eso será fatal para el fútbol", proseguía Castro.

Por su parte, el central griego Sokratis Papastathopoulos ha dicho, en declaraciones a la revista Kicker, qye "Ousmane es un chico joven, pero debe darse cuenta de que ningún jugador es más grande que el equipo. Todos deben comprender que hay que trabajar para el equipo".

Lo cierto es que, mientras las negociaciones entre el Barça y el Borussia parecen hallarse en punto muerto —la prensa alemana asegura que la entidad de la Bundesliga va a pedir al menos 150 millones de euros por el jugador—, Dembelé no ha aparecido en público desde el pasado jueves. Por el momento está suspendido por su club por no acudir a los entrenamientos sin causa justificada.