Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund, habló en Sky Sports antes del partido entre el Borussia y el Wolfsburgo sobre el futuro de Dembelé y dejó las cosas claras: "Tenemos una posición clara y si se cumple Dembélé será transferido este verano".

El Barcelona que en un primer momento había frenado el fichaje del extremo francés por la negativa del equipo alemán, vuelve a buscar junto a Coutinho el fichaje deseado del verano. Tendrá que darse prisa la entidad catalana ya que el Borussia no aguantará hasta el final del mercado: "Si no se cumplen nuestras demandas, se quedará en el Borussia. No vamos a ir hasta el último día de mercado con esta decisión".

Por otro lado, el presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, ha sido muy duro con la actitud del conjunto catalán en el fichaje de Dembelé: "Yo no tengo respeto por este club si está detrás de lo que está pasando con Dembélé".

Además, Joachim Löw, seleccionador alemán también criticó la actitud del extremo francés del Borussia: "Simplemente condeno cuando un jugador que tiene contrato entra en huelga y dice que quiere cambiar de club. Es absurdo, entonces los contratos ya no valen nada".