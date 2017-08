Lucas Digne, uno de los héroes del atentado de Barcelona

Lucas Digne vivió el jueves pasado uno de los días más duros de su vida. El lateral izquierdo del Barcelona se encontraba en su casa en la Plaza de Catalunya cuando se vio sorprendido por un fuerte estruendo debajo de su ventana. Al asomarse se encontró con el fatídico atentado que sucumbió a la ciudad condal.

El francés no dudo ni un segundo y rápidamente bajó a la calle a ayudar a los heridos. Según cuenta RAC 1, Digne bajó con agua y mantas con las que hizo varios torniquetes a los heridos hasta que llegaron los Servicios de Emergencia Sanitaria y los Cuerpos de Seguridad, que obligaron a los voluntarios a abandonar la zona. El futbolista no se lo pensó y se convirtió así en uno de los varios héroes anónimos del atentado.

Lucas vivió de primera mano una de las mayores tragedias que ha sacudido a España. Además, Digne ya estuvo presente en el ataque terrorista que vivió la ciudad de París en noviembre de 2015, y no dudó en mostrar su total solidaridad en este atentado.

Una de las cosas que ha pedido el futbolista francés es que no se le tenga como un héroe ya que cree que su acción "la podría hacer cualquiera". Héroe o no héroe, Digne nos hizo ver que la solidaridad humana en estos casos no entiende de profesiones y demostró que en este momento tenemos que estar más unidos que nunca.