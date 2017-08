El Borussia Dortmund está cansado y ha lanzado un ultimátum tanto al Barcelona como a Ousmane Dembélé. El club alemán tasa al delantero francés, de 20 años, en 130 millones de euros, al tiempo que fija una fecha límite para el traspaso del jugador: el próximo 27 de agosto. Si después de este día no se ha concretado el acuerdo, el atacante tendrá que regresar a la disciplina del Dortmund.

Eso sí, Dembélé tendría que entonar entonces el mea culpa y pedir perdón tanto al equipo como al club, según advirtió el pasado fin de semana el gerente del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, tras culpar al Barça de la actitud adoptada por el francés, que lleva más de una semana en rebeldía, negándose a entrenar con el equipo para forzar así su traspaso al club azulgrana.

"O aceptáis pagar la cantidad que pedimos por Dembélé (130 millones) hasta el domingo 27 de agosto o no hay traspaso posible", es el mensaje que, según el diario Bild, el Borussia Dortmund ya le ha hecho llegar al Barça.

Y es que, según el rotativo alemán, el Dortmund no quiere agotar el plazo del mercado de fichajes, que acaba el próximo 31 de agosto, para tener margen de maniobra en el caso de tener que suplir la salida de Dembélé.

El club de la Bundesliga acepta prolongar un día más el plazo que dio en un principio al delantero, pero lo que no negociará es el precio: o 130 millones o nada. El Dortmund no piensa rebajar un solo euro. Si el Barça no paga esa cantidad, el futbolista deberá regresar el lunes 28 de agosto a la disciplina de Peter Bosz.

En lo que sí parece transigir el Borussia es en la forma de pago del traspaso. Según informa ABC, el Barcelona abonaría cien millones de euros fijos en un primer momento, por lo que faltaría concretar los conceptos para los 30 millones restantes.

El acuerdo entre el Barça y Dembélé es total, y el jugador firmaría un contrato por cuatro temporadas (hasta el 30 de junio de 2021), pero aún falta lo más difícil de la negociación, que es el entendimiento con un Borussia Dortmund que sigue sin dar su brazo a torcer.