Al Atlético de Madrid le ha salido un duro rival por hacerse con los servicios de Diego Costa. Se trata del Olympique de Marsella, el club en el que trabaja Andoni Zubizarreta como director deportivo, que está dispuesto a ofrecer 30 millones de euros por el delantero internacional español.

El jugador de Lagarto sigue a la espera de decidir su futuro porque no cuenta para el entrenador del Chelsea, Antonio Conte. Hace unos días lanzó un ultimátum al Atlético de Madrid, pidiéndole que hiciera un esfuerzo para ficharle. "Si el Atlético y el Chelsea no llegan a un acuerdo y el Atlético no hace un gran esfuerzo, no puedo seguir queriendo jugar en un club que no va a hace un esfuerzo más grande para ficharme", fueron las palabras de Costa.

Ahora sale escena el Olympique de Marsella y su presidente, Jacques-Henri Eyraud, hace un guiño al jugador para que acabe vistiendo su camiseta. "Lo que me gusta de este jugador es su carácter, su pasión y su sentido de lucha. Casaría muy bien con el equipo. Además, tiene una complicada situación contractual. Si un jugador encaja en todas las casillas, entonces se podría llegar a 30 millones. Nos sabemos mover bien en el mercado. Al menos debe cumplir con ciertas condiciones. Por eso nada es imposible", ha dicho Eyraud.