10 años, querido hermano. 10 años desde que nos dejaste. 10 años de un vacío que nunca podremos entender. 10 años de una pena que siempre nos acompañará. 10 años de una vida que no volverá a ser igual. 10 años de un partido que mereciste ganar. 10 años de recuerdos y añoranza. 10 años de sentirte cerca aun sin estar. 10 años de victorias que siempre serán tuyas. 10 años de eternidad. Siempre contigo, siempre con nosotros. Always with you, always with us. #EternoPuerta

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Aug 28, 2017 at 12:46am PDT