Josep Maria Minguella es un hombre muy ligado al FC Barcelona. El exagente de futbolistas, que fue uno de los hombres que lllevó en su día a Leo Messi al conjunto azulgrana, fue asesor externo cuando Joan Gaspart era presidente y se presentó como candidato a la presidencia en las elecciones de 2003.

Este miércoles, en declaraciones a la Cadena Cope, no dejó títere con cabeza y culpó a altos cargos del club de la marcha de Neymar este verano para fichar por el París Saint-Germain mediante el pago de su cláusula de rescisión (222 millones de euros).

"La gente del Barça sabía lo de Neymar desde el 10 de mayo porque se lo dije yo personalmente con las cifras que iban a pagar al jugador y al padre. Se lo dije al director de deportes profesionales (del Barcelona), Albert Soler, pero como todo lo que les digo yo, toman nota y hacen lo que quieren. Por eso hacen lo que hacen", apunta Minguella.

Además, el antiguo asesor del Barça muestra su rechazo total al posible fichaje del brasileño Philippe Coutinho: "Prefiero que no venga Coutinho. Que me diga un técnico dónde encajaría en este Barça. Coutinho mide 1,60 y cuando soplan a su alrededor, se cae".

Minguella también arremete contra el club por el dinero gastado en el fichaje del francés Ousmane Dembélé (105 millones de euros fijos más otros 40 millones variables). "Hay gente del Barça que no salía desde hace un año y pico y sólo salieron el día de Dembelé para decir lo que había costado. Se les tendría que caer la cara de vergüenza decir que por un chico de 20 años que ha metido siete goles en una temporada han pagado 150 millones de euros. ¿Dónde hemos ido a parar teniendo a Messi?", dice en este sentido.

Y, al igual que con Coutinho, también dice que no ficharía a Ángel Di María. "A una entidad (París Saint-Germain) que legalmente me roba a alguien y me hace quedar en ridículo, no le voy a buscar para que puedan cumplir con el fair play financiero. La coge en la defensa y con el balón en los pies llega hasta la defensa contraria. Los demás se quedan mirando. ¿Los que piensan esto no ven jugar al Barça?", apuntó.