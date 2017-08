Morata tira piedras contra su propio tejado: "Jugar con falso nueve es buena idea"

Álvaro Morata ha hablado de la actualidad de la selección española, en una entrevista a Movistar Plus, a dos días del trascendental partido contra Italia, de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. "Nos jugamos un Mundial en este partido. España-Italia en el Bernabéu. Podría ser la final de un Mundial o una Eurocopa", dice el delantero del Chelsea, que también pide el apoyo del público.

Además, el madrileño reconoce que le parece "una buena idea" lo que planea Julen Lopetegui de jugar con un falso nueve frente a Italia, aunque a él le perjudique. "Aunque me fastidie decirlo, jugar con falso nueve es una buena idea. Si yo fuera el entrenador seguro que lo plantearía. Los defensas italianos se mantienen cómodos con una referencia arriba. Es el único partido en el que podría decirlo. Es una opción más y ya veremos lo que dice el míster", afirma.

También dice Morata que "es un orgullo que David Villa esté aquí. Yo crecí viéndole a él, a Torres y a Llorente metiendo goles en la absoluta y yo celebrara todos sus éxitos. Ahora es mi compañero y le pediré algo de recuerdo para guardarlo en mi casa".

Respecto a su marcha del Real Madrid este verano y su fichaje por el Chelsea, apunta que "me he ido porque necesitaba dar pasos adelante en mi carrera".

Morata reconoce haber hablado "bastante con Diego Costa" sobre el club de Stamford Bridge, así como de la situación actual del propio delantero de Lagarto: "Me ha dado bastantes consejos. Le he preguntado si está bien, que es lo que me preocupa a mí. El resto son sus cosas que tiene que resolver él y los demás tenemos que mantenernos al margen".

En la entrevista a Movistar Plus también ha salido a colación el nombre propio de Marco Asensio, cuyo rendimiento en el Real Madrid va cada vez a más. "Me alegro mucho por el momento de Marco. Yo sabía que iba a llegar. He hablado mucho con él. Le tengo un cariño especial. El límite de donde quiera llegar lo pondrá él", finalizó.