Pánico en el Barcelona: Messi no firma su renovación

Pánico en el Barcelona: Messi no firma su renovación

Pánico en el Barcelona: Messi no firma su renovación El acuerdo está cerrado, pero el delantero aún no ha estampado su firma. No parece probable que lo haga próximamente.

Libertad Digital 2017-09-04 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

Messi cabizbajo en el Camp Nou. | Cordon Press El Barcelona tiene innumerables problemas aparte de la salida de Neymar y la ausencia de los fichajes prometidos. La directiva encabezada por Josep María Bartomeu tiene una credibilidad casi por debajo del cero y la afición exige la cabeza del presidente continuamente. Los problemas se multiplican y la última bomba que puede explotar se llama Leo Messi. Según las últimas informaciones, Messi está muy lejos de firmar un contrato que ya tiene cerrado y acordado con la entidad. El acuerdo, según Bartomeu, ya estaba firmado, pero Robert Fernández y los responsables del área deportiva se han encargado de desmentir que Leo ya tenga todo atado con el club. El contrato redactado por las dos partes, de momento, sólo tiene dos firmas: la del abogado y la del padre de Messi. Bartomeu quiere que todo se resuelva cuanto antes, pero el futbolista no tiene ninguna prisa por solucionar otro quebradero más de cabeza para el Barcelona. La afición se teme lo peor porque no confía en sus dirigentes. Agustí Benedito, el que fuera candidato a la presidencia en 2015, está avivando el fuego con declaraciones contrarias a la idea de que Messi se lo piense mejor y firme en un periodo corto de tiempo: "No va a renovar en las próximas semanas y me temo que llegue el uno de enero y no tenga todo rubricado". Mientras su futuro sigue en el aire, Messi está concentrado con Argentina, selección que está recibiendo grandes críticas por su mal partido ante Uruguay que finalizó con empate a cero en el marcador. Compartir

Flipear

Tuitear

+1

Compartir

Menéalo

Pinear

Imprimir Enviar Temas Fútbol Club Barcelona

Lionel Messi

Josep Maria Bartomeu En Deportes