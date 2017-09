Bartomeu, "indefenso", porque no le quieren vender un jugador

Josep María Bartomeu sigue ocupando portadas y no precisamente por sus cualidades positivas como presidente del Barcelona. El máximo mandatario azulgrana ha vivido en apenas dos meses varios 'tornados', pero el más catastrófico fue el de la salida de Neymar. Aún sin haber solucionado ese problema a Bartomeu le surge otro que tiene, como mínimo, cien veces más importancia que el del jugador brasileño: Messi.

El pánico se está apoderando de la afición del Barcelona que ve como pasan las semanas y Leo no ha renovado. Ese miedo se acrecienta aún más viendo las actitudes de Bartomeu en otros asunto como por ejemplo el fichaje frustrado de Verratti.

En una entrevista para Mundo Deportivo, Josep María habla de sentirse indefenso ante mercados que no tienen cláusula de rescisión: "Tú puedes querer a un jugador, pero que su club no quiera venderlo. Ahí el Barça y los clubes de la Liga tienen una indefensión. Estamos hablando con UEFA y FIFA, pero es algo de ámbito laboral. Si en la Liga hay cláusulas es porque la AFE pidió a un juez de lo laboral que las hubiese y les dieron la razón. Por tanto las asociaciones de jugadores de los diferentes países deberían pedirlos en sus tribunales laborales".

La teoría de Bartomeu y sus sensaciones contrasta con su opinión acerca de la jugada del PSG para 'robar' a Neymar y la denuncia que el Barça ha interpuesto contra el equipo galo.

Por otro lado, Messi sigue sin renovar y Bartomeu, que también concedió una entrevista para Sport, no termina de convencer a su afición y nuevamente en palabras para MD, el presidente cree que no hay que poner al argentino una cláusula abusiva: "Con el compromiso que Leo tiene con el club… En esto el Barça es diferente también. Queremos jugadores que estén a gusto. El que no está a gusto lo dice y se le permite buscar una salida. Pasó con Cesc, con Alexis Sánchez, con Pedro… Intentamos convencerles de que se queden pero sobre todo queremos que se queden motivados y cómodos".