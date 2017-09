Florentino: "El estamento arbitral en España es francamente mejorable"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se refirió este jueves a la "mala imagen" que genera la situación actual en la Real Federación España de Fútbol (RFEF), pero explicó no saber "si la dimisión de Villar" solucionaría "los problemas".

"No lo sé. Ahí no puedo yo hacer nada. No sé si la dimisión de Villar soluciona los problemas. Nadie nos ha contado saber qué va a pasar si no está Villar", indicó en una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

La Junta Directiva de la RFEF decidió el pasado miércoles solicitar a Ángel María Villar que presente su renuncia como presidente del organismo para poder convocar nuevas elecciones tras su implicación en el 'Caso Lezo' y su posterior encarcelamiento.

El paso por prisión de Villar fue "una imagen muy mala" para el fútbol español, pero el presidente blanco no opinó sobre una solución para la Federación. "No sé darle una pista que la vea clara. Una imagen muy mala y también a los pocos días quiero ver el secreto de sumario de lo que se le acusa presuntamente, pero a esperar", afirmó.

"No sé si hay un hombre de consenso. Creo que todos serán buenos si aprovechan este momento para cambiar lo que todos conocemos que hay que cambiar", añadió, sobre un posible sustituto a Villar.

Además, Florentino respondió al enfado del club blanco con los árbitros, en especial con la sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo por parte del Comité de Competición de la Federación en la Supercopa de España ante el Barcelona.

"Con la suerte que tenemos de tener Madrid y Barça son partidos que los ve todo el mundo. Se para todo el mundo. No tenía mucho sentido que al final no se hablara del partido y sí de los árbitros. Es un estamento francamente mejorable. Creo que hay veces que no están a la altura de la grandeza de un Madrid-Barcelona", dijo.

Isco renovará

Más allá de fichajes que no han llegado con Mbappé, Florentino sí valoró a los que están. Quién sí viste de blanco y está "maravillando" este inicio de curso es Marco Asensio. El presidente Pérez desveló haber tenido ofertas durante este verano. "Sí han preguntado por él. Sabemos que Asensio nos va a dar muchas satisfacciones. Vino muy joven, no es un jugador de la cantera, pero lo consideramos de la casa. Su cláusula, como la de todos, es son enormes porque son disuasorias. Aunque Asensio tuviese una cláusula de 10 millones no se iría del Madrid, es feliz aquí", indicó.

De igual manera puso en valor a Isco, otro de los jugadores más de moda en el conjunto blanco. "Isco no ha hecho más que mejorar desde que está aquí. Es titular en todos los sitios. Tenemos 11 españoles en la plantilla", añadió Florentino Pérez, que anunció la renovación del jugador malagueño en los "próximos días". "Todo el mundo lo sabe. En los próximos días anunciaremos todas las renovaciones. La de Isco está cerrada", dijo.