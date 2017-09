Simeone: "El Wanda Metropolitano será una olla a presión y se van a enamorar de él"

Diego Pablo Simeone está feliz con su nuevo contrato que le une al Atlético de Madrid hasta 2020 y con el nuevo estadio del conjunto rojiblanco. El Wanda Metropolitano fue el escenario de lujo para la primera entrevista concedida por el Cholo tras el anuncio de su permanencia en el Atlético. El club fue el encargado de realizar la misma.

De entre todos los titulares que dejó Simeone destacaron dos. El primero de ellos versó sobre las razones de su renovación: "Si me ponen en una situación en la que me dicen que se iría Griezmann, Saúl y Koke y tendríamos mucho dinero y tendríamos que ir a buscar jugadores, o no se va ninguno de estos y no podemos contratar, no tengo dudas de que habría elegido la segunda y se ha cumplido".

En segundo lugar, el argentino mandó un mensaje a la afición: "El hincha no va a perder nunca el amor por el Metropolitano entonces, el Calderón después y se va a enamorar ahora del Wanda Metropolitano. Porque lo que enamora en realidad a los hinchas es la camiseta. Y mientras no cambie la camiseta, todo lo demás se puede mejorar. El estadio va a ser una olla a presión".