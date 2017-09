¿Por qué no saludó Mourinho al técnico rival?

El United de José Mourinho sufrió el primer tropiezo de la temporada tras empatar a 2 en el campo del Stoke City.

El partido, intenso y con alternativas, también tuvo su particular duelo en los banquillos. Mourinho y Hughes. El técnico local vio como Mou invadía su área técnica para dar indicaciones a sus jugadores. Mark no se lo tomó demasiado bien. Le espetó un "Que te den" al luso, además de empujarle.

Tras el partido, que finalizó con empate (2-2), el técnico del United no quiso dar la mano al del Stoke, al que no le sentó demasiado bien el gesto del luso:

"No estoy seguro de por qué no quería estrechar mi mano. No pensé que hubiera problemas. Hubo un momento en que entró en mi área técnica y le dije que saliera. Le empujé porque estaba en mi área técnica Tal vez fue eso lo que le molestó. O puede ser que estuviera enfadado porque tuvo que ver un resultado negativo para él. A veces los entrenadores de los seis mejores equipos no se toman bien los resultados negativos. Puede que no estén acostumbrados y reaccionan mal".

Algunos medios en Inglaterra aseguran que el motivo del enfado del portugués se debió a que Hugues pidió al cuarto árbitro una amonestación para Pogba.