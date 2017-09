Seguidores del Chelsea, a Morata: "Ha venido del Real Madrid y odia a los putos judíos"

Polémica en la Premier League con un cántico que seguidores del Chelsea han dedicado a uno de sus nuevos ídolos, el delantero internacional español Álvaro Morata. El conjunto blue tiene una enconada rivalidad con el Tottenham Hotspur, un club que históricamente siempre ha tenido fuertes vínculos con la comunidad judía, y algunos aficionados han querido aprovechar la rima que tiene la palabra yid —término inglés para designar peyorativamente a los judíos— con Real Madrid, para arremeter contra los Spurs aprovechando la figura de Morata, algo que ha sentado muy mal tanto al ariete madrileño como al propio Chelsea.

"Álvaro Morata, he has come from Real Madrid, he hates the fucking yids (Álvaro Morata ha venido del Real Madrid y odia a los putos judíos)", es el cántico que los seguidores blues dedican al exjugador blanco.

Morata no ha tardado en reaccionar a este cántico, pidiendo a la afición del Chelsea que respete a todo el mundo. "Desde que llegué, he sentido todo vuestro apoyo todos los días, son increíbles y me gustaría pediros que por favor respetéis a todos", escribe el delantero español.

Since I arrived, I have been able to feel your support every single day, you are amazing and I'd like to ask you to please respect everyone! — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) September 9, 2017

También la propia entidad de Stamford Bridge pide respeto a sus seguidores, asegurando que el cántico "no es aceptable". "Morata no quiere estar relacionado con esa canción de ningún modo y tanto el club como el jugador piden a los aficionados que dejen de cantarla con efecto inmediato", dice el club en su comunicado.