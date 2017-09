Iker Casillas podría volver a la portería de la selección española

Con la vuelta de David Villa al equipo nacional, Julen Lopetegui reventó todos los parámetros para entender cómo hace el seleccionador la lista de convocados. El delantero asturiano se encontraba en estado de semirretiro en una liga todavía menor como la Major League Soccer estadounidense y canadiense pero Lopetegui le rescató para la causa.

Sus goles frente al Toronto F.C. o el Real Salt Lake del Estado mormón de Utah, le valieron para volver a vestir la camiseta de España. Pero hete aquí que llega Casillas y bate un récord personal: 450 minutos imbatido en un inicio de temporada. Cinco partidos de liga en los que Iker ha vuelto a sentir la magia en sus manos. Las cinco victorias del Oporto le colocan en todo lo alto de la clasificación de la liga portuguesa y ponen el foco sobre sus jugadores.

El próximo 22 de septiembre podría salir el bombazo: a David Villa podría unirse Iker Casillas en la convocatoria para los encuentros frente Albania e Israel. Los números avalan al galáctico de Móstoles. David de Gea ha encajado más goles en el Manchester United en este inicio de temporada. El Real Madrid le endosó dos en la Supercopa de Europa además de los dos encajados frente al Stoke City en la Premier League.

En 2016, el portero habló para el medio portugués 'Porto Canal' dejando la puerta abierta a una posible vuelta: "Yo nunca he renunciado. Para evitar problemas di un paso al lado. Lopetegui me dijo que iba a apostar por David de Gea y yo la acepté, pero todavía no he dejado la selección española. ¿Por qué no voy a poder jugar el Mundial de Rusia? Jugué toda la fase de clasificación para la Eurocopa y después se decidió dar la titularidad a De Gea." Iker podría esperar la llamada de Julen.