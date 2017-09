Bale abre la puerta a marcharse del Real Madrid

Gareth Bale no está viviendo su mejor época en el Real Madrid, y así lo dejó claro en una entrevista concedida para el diario Daily Mail. El galés explicó que, gracias a Luka Modric, se hizo posible su fichaje por el Real Madrid: "En el Tottenham jugábamos muy bien juntos. Él fue la razón por la que vine a Madrid. Sabía lo buen jugador que era. Creo que me ayudó a asentarme rápido. Después de un gran traspaso, tener a alguien que te ayude es muy especial".

El futbolista, cuando llegó a la capital española, se sorprendió del nivel de juego y del estilo que había, por lo que tuvo que adaptar su juego para hacerlo más eficaz en la Liga: "Por supuesto que soy un jugador diferente. He tenido que cambiar. Cuando eres joven, llegas a un sitio y empiezas a hacerlo bien tienes que encontrar otras maneras de superar obstáculos. He cambiado mucho, pero siento que estoy en la escalera del fútbol y tengo que seguir subiendo".

Lo más sorprendente de la entrevista es cuando le preguntan al galés por su posible marcha al Manchester United este verano, imitando el fichaje de Neymar por el PSG para dejar de estar detrás de los focos de Messi (en su caso de Cristiano): "Bueno, hay razones para eso, pero creo que al final de tu carrera lo importante es echar la vista atrás y ver los trofeos que has conseguido".

Bale se encuentra en estos momentos como el número uno del Real Madrid tras la sanción de Cristiano, pero el galés no se preocupa demasiado: "La verdad es que no me fijo en esas cosas. Algunos lo hacen y otros no. No me preocupa demasiado. Sólo quiero salir al campo y disfrutar de mi fútbol. Quiero hacerlo bien y ayudar al equipo a ganar trofeos. Creo que lo más importante es que trato de disfrutar de mí mismo".

Finalmente, el número once del Real Madrid explicó que a pesar de que el conjunto blanco no se ha movido mucho en el mercado en los últimos años tiene el mejor equipo del mundo: "Somos fuertes pero todavía tenemos que hacer aquello para lo que nos han pagado. Todo el mundo puede decir que tenemos una gran plantilla pero, si no conseguimos nada, no la habremos tenido. Sabemos de lo que somos capaces y sólo se trata de hacerlo una y otra vez. Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Marcos Llorente...todos los que han ido llegando lo han hecho muy bien".