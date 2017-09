El Real Madrid debutará mañana a las 20:45 en el Santiago Bernabéu ante el Apoel de Nicosia en un partido que servirá para coger confianza tras los dos últimos empates. El técnico francés compareció ante los medios en la previa del partido.

Zidane se mostró contento de que regrese la Champions, en donde el Real Madrid parte como favorito tras lograr ganar las dos últimas ediciones: "Estamos contentos con esta competición, somos los campeones pero empieza todo de cero. Y estamos muy ilusionados, sabiendo que las cosa va a ser complicada, pero somos conscientes de eso"

El técnico tranquilizó a la afición tras los dos pinchazos, que recuerdan a los que ya vivieron el año pasado: "Nada, esto nos pasó igual el año pasado, no estamos preocupados, al contrario. No podemos estar contentos por los resultados, sobre todo el último, pero no vamos a cambiar nuestro trabajo. No estamos preocupados. Ni lo que pasó el año pasado ni este, durante una temporada resultados negativos vas a tener".

Además, Zidane habló de la falta de un delantero tras las marchas de Morata y Mariano: Morata y Mariano lo hicieron muy bien y ahora miras y tienes sólo a Mayoral y puedes decir que falta un nueve, puede ser, pero al final no se ha podido hacer, sobre todo por el tema de Morata. Hay que entender que quería jugar más y quería marcharse, no se ha podido conseguir otro jugador, pero yo creo mucho en Mayoral, tiene hambre" declaró el técnico francés.

"Está muy bien, muy contento de volver a jugar, es lo que le mola, sólo jugar al fútbol, físicamente está muy fino, pero también de aquí (de cabeza), y está contento de estar en el campo" declaró Zidane sobre la vuelta de Cristiano Ronaldo.

Por último, el técnico habló también sobre la presión que tiene el Real Madrid por ser el gran favorito: "Siempre hay presión aquí, en los amistosos también, pero estamos acostumbrados. Somos favoritos pero como muchos otros equipos. Sabemos lo que tenemos que hacer para empezar bien y para ganar la Champions lo tenemos que hacer bien desde el primer partido. Nos enfrentamos a un rival que tiene experiencia y que viene a hacer un buen partido".