Neymar y Cavani casi llegan a las manos por dinero

Francia ha puesto todos sus focos mediáticos en la supuesta lucha de egos entre Neymar y Cavani en el PSG. Los dos delanteros protagonizaron un pique continuo en el último partido de su equipo en el que se pudo ver a los dos peleándose por lanzar una falta y un penalti. En la imagen apareció incluso Dani Alves para robar el balón a Cavani y dárselo a Neymar.

Aquí el gesto del penalti. Cavani le dice que no a Neymar, que lo tira él... pic.twitter.com/xkJsRsOXDW — José David Palacio (@josedpalacio) 17 de septiembre de 2017

Tras el espectáculo de las jugadas a balón parado, L'Equipe informa de una posible pelea dentro del vestuario una vez terminado el encuentro. Casi llegan a las manos según la versión del diario galo.

La razón de la disputa, aparte de acumular más goles en su cuenta particular y de seguir llevando o coger este año los galones del PSG de Unai Emery, estaría, según L'Equipe, en un premio monetario. En el contrato de Cavani se especifica que si el charrúa acaba Pichichi en la Ligue 1 se llevaría una prima de un millón de euros. Este bonus ya lo ha conseguido Edinson con anterioridad.

Pese a la polémica, Cavani mantiene que no se lleva mal con Neymar: "No sé por qué se habla de todas estas historias. Son cosas que pasan en el fútbol. Son cosas normales. La única verdad es que no tengo ningún problema con Neymar".

Lo único claro es que si Emery no media con este tema, las disputas en pleno partido por lanzar los penaltis y las faltas van a continuar ya que ni Cavani ni Neymar son jugadores que acepten un rol de segundos espadas en sus equipos.