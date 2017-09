El Atlético hace de San Mamés su segunda casa (1-2)

El Atlético de Madrid de Simeone lleva mucho tiempo con tres pilares básicos que, sobre todo fuera de casa, le hacen ser el equipo fuerte, competitivo y ganador que ha alcanzado las cotas más altas. El Cholo siempre cuenta con un portero magnífico, un bloque que concede muy pocas ocasiones y con la chispa de uno o dos magos que arriba marcan las diferencias.

En otra época, Simeone tiró de Courtois para aparecer poco, pero de forma determinante. Ahora el portero que salva el día es Oblak. En defensa poco ha cambiado. El centro sí ha sufrido más variaciones aunque tampoco demasiadas. Y por último toca fijarse en el ataque. Falcao, Diego Costa, Diego, Arda, Adrián en su mejor momento… Todos ellos dieron a Simeone el toque necesario para, siendo un bloque, machacar cuando había que hacerlo.

Actualmente ese punto que da el salto de calidad al Atlético y le hace candidato a todo lo conforman Griezmann, Carrasco, Correa y Koke. A los mismos se suelen sumar más futbolistas, pero este curso son ellos los que dan luz cuando parece imposible encontrarla.

En San Mamés, Oblak fue clave parando un penalti con 0-0, pero sin los cuatro fantásticos antes mencionados, los goles colchoneros no habrían existido. Griezmann, Koke y Correa fabricaron el 0-1 mientras que el francés y Carrasco materializaron el 0-2. No hay nueve en el Atlético, pero hay cuatro futbolistas que este año llevan ese ‘9’, no en el dorsal sino en su nota media.

Oblak siempre aparece

Fue una primera parte desbocada en el inicio y muy disputada en su totalidad. El Athletic necesitaba dar un paso más llevando la iniciativa en San Mamés y por esa razón, Simeone mantuvo a Thomas en el centro junto a Koke y Saúl con la novedad de Gaitán en banda izquierda y Giménez en el lateral derecho.

Tras un buen inicio rojiblanco, el partido se fue igualando para después romperse de vez en cuando gracias en mayor medida a la capacidad de romper líneas de Muniain y Correa. Sólo con su cuerpo se quitan rivales de encima y a falta de más apoyos por momentos, ellos tiraron del carro de sus respectivos equipos.

El choque no encontraba el gol, pero el Athletic tuvo en los pies de Aduriz una oportunidad para marcar que una vez errada amargará las próximas horas del delantero vasco. Fue un más que discutible penalti, mejor dicho, un inexistente penalti de Filipe sobre Raúl García, el que pudo cambiar el sino del choque. Oblak no lo iba a permitir y voló a su derecha para volver a recordar que los porteros de los equipos grandes aparecen poco, pero lo hacen en los momentos decisivos.

El Athletic se marchó al descanso maldiciendo su suerte al igual que el Atlético ya que un palo de Gaitán antes del penalti y otra ocasión de Filipe previa al descanso también merecieron mejor suerte.

Cuatro pilares para sostener al Atlético

Cuatro hombres fueron determinantes en la segunda parte y lo mejor para el cuadro de Simeone es que todos ellos vestían el nuevo verde y rosa de la tercera equipación del Atlético. Dos jugadores pusieron la visión, Koke y Griezman. Otros dos terminaron las jugadas, Correa y Carrasco.

Los minutos 55 y 72 vieron como aumentar la velocidad del fútbol del Atlético es cuestión de asociarse con los que más calidad atesoran. El 0-1 lo crearon Griezmann y Koke en dos pases. Entre ambos intercambiaron el primero y el segundo lo aprovechó Correa. Simeone vio abierto el cielo y aumentó la apuesta: Carrasco al campo. Griezmann agradeció el guiño y el belga el pase que le dio al francés para el 0-2.

Parece fácil y ellos hacen que lo sea. El Cholo disfrutó viendo como los suyos aceleraban en el momento preciso y ni siquiera el tanto postrero de Raúl García hizo que el pulso colchonero colapsara. Los magos ya habían dado la victoria con dos chispazos.

Simeone ya tiene 11 puntos de 15 posibles y están invictos. Sólo Filipe, tocado, puso el ‘pero’ en la segunda casa del Atlético. En el nuevo San Mamés, cinco victorias y un empate. Hogar, dulce hogar pensarán en Madrid.

- Ficha técnica:

- Athletic, 1: Kepa; Lekue, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga; Iturraspe (Beñat, m.56), San José; Susaeta (Williams, m.56), Raúl García, Muniain; y Aduriz (Córdoba, m.79).

- Atlético de Madrid, 2: Oblak; Giménez, Savic, Godín, Filipe (Lucas, m.79); Koke, Thomas, Saúl, Gaitán (Carrasco, m.65); Correa (Gabi, m.73) y Griezmann.

Goles: 0-1, m.55: Correa. 0-2, m.73: Carrasco. 1-2, m-91: Raúl García.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité Catalán). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Thomas (m.25) y Filipe Luis (m.39).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander, disputado en San Mamés ante 43.381 espectadores, según datos oficiales.