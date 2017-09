Piqué reta a la Guardia Civil a entrar en Intereconomía

Gerard Piqué, que dice no haber dicho jamás que quiera una Cataluña independiente, volvió a mojarse con la que está cayendo. Ante los movimientos que está realizando la Guardia Civil en diferentes localizaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña para impedir la celebración del referéndum del 1-0, el jugador del Barcelona apareció en Twitter para pedir responsabilidades al Cuerpo de Seguridad por la broma de mal gusto que realizaron dos presentadores de Intereconomía.

Los conductores del programa parodiaron al dictador norcoreano ante un hipotético ataque a Barcelona: "¡No hay huevos, Kim! ¡Dispara, vamos que ganamos todos! ¡Dispara, que no tienes huevos!". Ante esta lamentable broma, el jugador, que debe estar molesto por cómo está actuando la Guardia Civil en Cataluña, pidió en Twitter que la benemérita actuara contra Intereconomía con un retador: "A estos no los vais a visitar no?".

A estos no los vais a visitar no? @guardiacivil https://t.co/O3YYAw7iut — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 19, 2017

Además de todo esto, en el Camp Nou no se cortaron un pelo los pocos que se dieron cita (algo más de medio aforo) para recibir al Eibar y mientras su equipo se dedicaba a endosarle seis goles al equipo armero, los independentistas desde las grada lanzaban proclamas pro "Sí" en el referéndum ilegal.