El pique entre Neymar y Edinson Cavani del pasado domingo, en el partido de la Ligue 1 entre el PSG y el Olympique de Lyon, sigue trayendo cola. En aquel encuentro, el brasileño y el uruguayo discutieron para decidir quién lanzaba un penalti, y Dani Alves arrebató el balón al Matador para dárselo a su compatriota.

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán no dudó en arremeter contra Alves por su acción. "No tiene sentido que Dani Alves le quite la pelota a Cavani para dársela a Neymar. Me parece mal, Alves no pinta nada ahí", dijo el exjugador del Atlético de Madrid y del Villarreal en la Cadena Cope.

Alves no ha tardado en contestar al Cacha con un tuit elocuente, pidiéndole que cierre "el orto (culo)" y deje la polémica.

Y también para vuestros datos el último gol de falta de Psg lo hice yo.... así que cierren el orto y dejar de hacer polémica con mi nombre. https://t.co/1L1wALowQU — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2017

Y es que Dani Alves responde también a la Cope —en concreto al programa El Partidazo de Cope, donde Forlán había hecho estas manifestaciones— acerca de su mediación en la polémica entre Neymar y Cavani...

No sé que partido vieron ustedes pero para vuestra información no quite balón a ningún compañero, al revés a mi me quitaron! 😂 https://t.co/1L1wALowQU — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2017

El entrenador del PSG, el español Unai Emery, ha dicho este jueves que el incidente entre Ney y Cavani no rompe "la buena armonía del grupo" y niega que haya un "clan brasileño" en el vestuario que arropa a Neymar y perjudica a otros jugadores.

En otra radio, en este caso uruguaya, Forlán había mostrado su preocupación ante la posibilidad de que Cavani se viera aislado en el vestuario del PSG, donde hay hasta cinco jugadores brasileños (además de Neymar y Alves, también están el capitán Thiago Silva, Marquinhos y Lucas Moura). "Ojalá que Edi (Cavani) tenga apoyo en algunos compañeros, aunque son muchos brasileños y en este caso van a apoyar a Neymar y no a él. Sinceramente me parece una injusticia total, Neymar es Neymar pero Cavani es Cavani", ha dicho el Cacha.