El 'Mono' Burgos evitó que Saúl se quitara un riñón: "Tienes 22 años, ¿de qué hablas?"

Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid, ha relatado uno de los episodios más traumáticos que ha sufrido en su vida. En una entrevista a The Guardian, el centrocampista internacional relata sus problemas sufridos con el riñón después del choque que tuvo en el BayArena de Leverkusen contra el Bayer, en un encuentro de Champions en la temporada 2014/15 (ida de octavos de final).

Tras aquel golpe, Saúl ya contó en su día que tuvo que jugar con un catéter, reconociendo que después de cada partido orinaba sangre.

"Fueron momentos complicados. El catéter me funcionaba pero estaba dolorido. Lo sentía mientras corría y meaba sangre", explica. Así, "cuando me lo extrajeron, el riñón no funcionó todo lo bien y los médicos me recomendaron parar un mes, pero yo no quise. 'Doctor, quíteme el riñón, tengo otro y estoy cansado de esto', le decía al médico, y éste me aconsejó probar otras cosas. Yo no quería, quería estar fuera un mes pero luego volver bien", prosigue Saúl en su relato a The Guardian.

El joven futbolista cuenta también los consejos que le dio Germán El Mono Burgos, segundo entrenador del Atlético: "¡Tienes 22 años y quieres quitarte un riñón! ¿De qué hablas? Usa la cabeza y piensa en tu vida, Saúl. ¿Y si tienes un problema con el otro riñón?".