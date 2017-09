Varane: "Cuando te gusta un poquito el fútbol sólo puedes admirar a Cristiano"

Raphael Varane compareció ante los medios tras su acto de renovación con el Real Madrid. El francés repasó toda la actualidad madridista y no dudó en hablar de Cristiano,de Zidane y de su futuro.

Varane declaró encontrarse muy cómodo en el Real Madrid donde ha podido aprender mucho de grandes futbolistas: "Estoy muy contento y es un día muy feliz. Mi historia con el Madrid ya es muy bonita y quiero que sea fantástica. Quiero disfrutar de este momento y seguir con esta camiseta. He aprendido mucho en este club. Cada temporada es un desafío y ahora soy un jugador más completo. He aprendido el alto nivel y la máxima exigencia. En cada entrenamiento aprendo. En el Madrid se aprende a la fuerza. Me considero un poco canterano del Madrid porque vine muy joven".

El francés llegó al Real Madrid en 2011 de la mano de su actual entrenador, Zinedine Zidane: "Fue fundamental para venir y ahora que es el míster me ayuda cada día. Le agradezco su apoyo y su confianza. Me da consejos y es una persona a la que respetamos mucho y que escuchamos cuando habla. En los momentos difíciles hablamos para que estuviese tranquilo".

El central también declaró sobre las últimas críticas a Cristiano: "Cuando te gusta un poquito el fútbol sólo puedes admirarlo por lo que ha hecho y sigue haciendo. Para mí sólo se le puede admirar. Los números hablan por él, es tan bueno y tan fantástico que marca la historia del fútbol y es difícil criticarlo".

Varane, que solo ha jugado en el Lens y en el Real Madrid donde llegó con 18 años, le gustaría retirarse en el conjunto blanco: "Sería magnífico y lo más bonito que puedo soñar. Tendría 29 años al final de mi nuevo contrato y espero seguir con el honor de vestir esta camiseta".